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Пуховики, пальто и трикотаж: смотрим новые лукбуки и готовимся к холодам

Пуховики, пальто и трикотаж: смотрим новые лукбуки и готовимся к холодам

Бабье лето, которым природа балует жителей Центральной России, рано или поздно закончится. Чтобы не вышло как в известной басне, предлагаем уже сейчас присматриваться к гардеробу на более низкие температуры. В нашем климате без непродуваемого пуховика и теплого свитера все-таки не обойтись. Все это и не только в нашей сегодняшней подборке.

1.Reebok x Monochrome

На этой неделе была представлена коллаборация Reebok x Monochrome — это первая совместная работа двух брендов. Главной вещью стали пуховики оверсайз, которые являются фирменными для московского бренда, ну а специалисты Reebok отвечали за технологическую составляющую и поделились инновационными технологиями сохранения тепла и защиты от непогоды.



2.Laroom

В новой коллекции дизайнер Евгения Легкодымова пытается переосмыслить женственность через мужские силуэты. В основу коллекции положили мужской костюм в разных вариациях: классический пиджак, прямой крой, аристократичная клетка. В линейку также добавили сумку-портфель и ремни с крупной пряжкой.


3.Ina Vokich

За время пандемии мы все привыкли к комфортной одежде, и нет повода отказываться от нее и осенью, когда особенно сильно хочется закутаться во что-то теплое и мягкое. Трикотажные костюмы и платья от латвийского бренда в этом сезоне дополнили яркими вставками неоновых оттенков, а в линейку добавили джемперы с акварельными принтами.



4.Sorelle

В осенней коллекции бренд расширил линейку верхней одежды, добавив новые модели пальто и курток, кроме того, представлены несколько видов костюмов. Не обошлось и без классических для бренда силуэтов: коктейльных платьев и корсетов. Последний в этой коллекции воплощен в виде кожаной блузки с пышными рукавами.


5.Mirstores

Пережить осень и зиму без теплого свитера, кажется, просто невозможно! Удобная базовая модель просто необходима в сезонном гардеробе, но бренд Mirstores в этом году решил порадовать своих клиентов и необычными расцветками. Так, в коллекцию добавили свитер с разноцветными вставками и коровьим принтом.


6."Снежная королева" х Ruban

Этой осенью бренды представили совместную лимитированную коллекцию, вдохновленную современными жительницами больших городов. Все вещи выдержаны в природных оттенках белого, бежевого, серого, коричневого и черного.

Главная идея коллаборации — создать многофункциональный городской гардероб, где вещи бы легко сочетались между собой. Добавить изюминки к образу помогут аксессуары: универсальная баска, сумки и клатчи с принтом.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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