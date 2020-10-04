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Росприроднадзор расширил зону поиска источника загрязнения океана

Росприроднадзор расширил зону поиска источника загрязнения океана

На Камчатке Росприроднадзор принял решение расширить территории поиска источника загрязнения прибрежных вод Тихого океана. Врио заместителя руководителя Дальневосточного регионального управления Росприроднадзор Оксана Снижко рассказала о ходе работ.

"Нами были проведены обследования, в первую очередь, Халактырского пляжа, бухты Малая Лагерная, где были зафиксированы факты гибели водных биологических ресурсов. Визуально береговая полоса, водные объекты никаких признаков загрязнений не имеют. Ни разливов нефтепродуктов, ни каких-то отходов нами найдено не было. Произведен отбор проб, 1 и 2 сентября, предварительные данные по общему анализу уже говорят о том, что никаких превышений допустимых концентраций рыбохозяйственного значения не выявлено", – цитирует ее сайт правительства Камчатского края.

По словам губернатора Владимира Солодова, результаты исследований еще не говорят, что в бухтах нет вредных вещей. С таким типом загрязнения власти столкнулись впервые.

"Для начала нам нужно выяснить, что за загрязняющее вещество находится в воде, после чего будет понятно, как контрольным органам установить источник загрязнения, дальше уже ответственность будет наложена по линии правоохранительных структур", – сказал он.

Для дальнейших исследований в Москву самолетом были отправлены пробы воды, песка и донных отложений, а также погибшие морские животные – в общей сложности 250 килограмм груза.

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По материалам: uposters.ru

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