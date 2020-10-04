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Россия превратится в полиэтиленоколонку

Россия превратится в полиэтиленоколонку
© РИА Новости / Александр ГращенковПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в
Александр СобкоВсе материалы

В условиях известных трудностей на нефтяном и газовом рынках тема нефтегазохимии сохраняет актуальность. Что здесь произошло за последние месяцы? Обсуждать новости лучше по секторам.

Главный сектор, к которому приковано основное внимание, — это производство полиэтилена и полипропилена из выделяемых из природного газа так называемых жирных фракций — этана и других углеводородов. Новые газохимические комплексы пока в стадии проектов, в этой сфере — Амурский ГХК, Балтийский ГХК, завод полимеров Иркутской нефтяной компании. Все они для начала реализации ожидали решения по так называемому обратному акцизу (предполагает дополнительные выплаты за переработку сырья), позволяющему достичь необходимой рентабельности производства. Сейчас закон проходит все чтения в Государственной думе. И компании, не дожидаясь формальностей, уже приступили к строительству заводов. "Сибур", владелец Амурского ГХК (а на завод пойдут "жирные" фракции из газа "Силы Сибири"), приступил к строительству в августе. Одновременно ООО "Иркутская нефтяная компания" уже вовсю доставляет установки для будущего производства на свою площадку.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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