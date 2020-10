Российскую теннисистку заподозрили в договорном матче на "Ролан Гаррос"

Вадим Карасев

Российскую теннисистку Яну Сизикову заподозрили в участии в договорном матче на турнире "Ролан Гаррос". 25-летняя спортсменка играла в паре с американкой Мэдисон Брингл.

Как сообщает немецкое издание Die Welt по своим источникам, французская полиция и теннисная антикоррупционная служба Tennis Integrity Unit (TIU) ведут расследование обстоятельств матча. В первом круге теннисистки играли против румынок Патрисии Тиг и Андреа Миту. Букмекеры зафиксировали аномальные ставки на победу румынских спортсменок в пятом гейме второго сета, в котором подавала россиянка. Сизикова допустила две серьезные ошибки при подаче и програла гейм.

Сумма ставок пока достоверно неизвестна, но она может достигать нескольких сотен тысяч евро. Матч в итоге завершился со счетом 7:6 (8), 6:4 в пользу румынок.

25-летняя Яна Сизикова в одиночном рейтинге на данный момент занимает 652-е место, а в парном разряде она 89-я. За свою карьеру она выиграл один турнир WTA в парном разряде – Лозанна-2019 вместе с Анастасией Потаповой. Расследование, которое ведёт TIU, должно определить, в какой степени Сизикова была вовлечена в манипуляцию счётом в этом матче. Отметим, что наказание за участие в "договорняке", которое может вынести TIU, предусматривает штраф до 250 тысяч долларов плюс сумма, которую игрок заработал в результате махинаций. Также может последовать дисквалификация теннисиста, вплоть до пожизненной.

I was told by several sources that many bookmakers issued alerts for abnormal betting in Sizikova/Brengle match at Roland Garros, Set 2 Game 5, Sizikova on serve to get broken. She got broken to love. This is the video of the game (thanks to @UnArdeal for finding the video). pic.twitter.com/OPSO6hBjJj

— Stefano Berlincioni (@Carretero77) October 1, 2020