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Рост зарплат в Абхазии и Южной Осетии оплатит российский бюджет

Рост зарплат в Абхазии и Южной Осетии оплатит российский бюджет

Россия профинансирует повышение зарплат бюджетников Абхазии и Южной Осетии. В 2021—2023 годах на эти цели в проекте федерального бюджета заложено в общей сложности 3,6 млрд рублей.

Предлагается зарезервировать на эти цели до 1,25 млрд рублей в 2021 году и по 1,17 млрд рублей в 2022—2023 годах до принятия правительством России соответствующих решений. Как сообщает РБК, поручение «обеспечить выделение бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы Республики Абхазия и Республики Южная Осетия и государственных гражданских служащих Республики Южная Осетия» было дано Минфину и Минэкономразвития по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака.

Напомним, Россия, признавшая независимость Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года, ежегодно выделяет безвозмездную помощь этим республикам. Как следует из данных казначейства, в 2020 году российский бюджет выделит Абхазии и Южной Осетии 12 млрд рублей. Эта сумма включает в себя 6,2 млрд рублей для Южной Осетии, около 5,5 млрд рублей для Абхазии плюс еще 324 млн рублей на уплату российских страховых взносов за неработающее население в обеих республиках.

В 2021 году объем помощи и трансфертов Абхазии и Южной Осетии из российского бюджета увеличится до 13,76 млрд рублей в случае направления средств, резервируемых на повышение зарплат в госсекторе республик — в 2022 и 2023 годах — до почти 14,1 млрд рублей ежегодно.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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