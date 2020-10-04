Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

С кем поругались Джей-Хоуп и Ви?

С кем поругались Джей-Хоуп и Ви?

Недавно BTS эффектно появились на шоу «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» с исполнением песни «Dynamite», а затем порадовали публику еще несколькими треками. Самое интересное на BTS Week было то, что «Динамит» парни решили представить на катке, однако, с этим возникли большие проблемы…


7 айдолов, надев коньки, выстроились в ряд, чтобы продемонстрировать своим любимым поклонникам навыки катания, но, все оказалось далеко не так просто, как им хотелось бы. Самыми яркими звездочками на льду оказались Ви (V) и Джей-Хоуп (J-Hope), которые пытались выстоять на скользких лезвиях хотя бы минуту, но борьба с непривычной обувью была настолько неистовой, что парни постоянно падали.

«Джей и Ви конечно те еще кадры, но не думал, что они будут орать на коньки и ругаться с ними»,

— пишет фан в Twitter.

Не мог мимо веселья пройти и Чимин (Jimin), который, увидев, как сильно страдает ТэТэ «в ледяном царстве», начал заставлять его кататься еще быстрее, чтобы досадить приятелю.

«Хосок, конечно, опытный танцор, но только не на катке. Он вообще не ориентируется в пространстве. А Джину плюсик, за то что помогал ему вставать, когда эта растяпа валялась на полу»,

— смеется поклонник группы.

Советуем вам посмотреть эпизод шоу полностью и насладиться забавной обстановкой Bangtan.

Подпишись на нас в Яндекс Новости
# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Минобороны Армении заявило, что Баку сам расширил зону боевых действий
Минобороны Армении заявило, что Баку сам расширил зону боевых действий
Борьба с анорексией, принятие себя и прелести деревенской жизни: почему Туся Землянихина стала популярна в сети
Борьба с анорексией, принятие себя и прелести деревенской жизни:
Рост зарплат в Абхазии и Южной Осетии оплатит российский бюджет
Рост зарплат в Абхазии и Южной Осетии оплатит российский бюджет
В триллере "Зверь" Идрис Эльба сразится со львом на выживание
В триллере "Зверь" Идрис Эльба сразится со львом на выживание
С кем поругались Джей-Хоуп и Ви?
С кем поругались Джей-Хоуп и Ви?
Правда ли, что Джей-Хоуп — самый богатый мембер BTS?
Правда ли, что Джей-Хоуп — самый богатый мембер BTS?
Тэмин из SHINee рассказал, насколько ему дорог Чимин из BTS
Тэмин из SHINee рассказал, насколько ему дорог Чимин из BTS
В Кремле оценили вероятность введения жестких ограничений по коронавирусу
В Кремле оценили вероятность введения жестких ограничений по
Энергетика оптимизма: почему быть позитивным человеком полезно и как этому научиться
Энергетика оптимизма: почему быть позитивным человеком полезно и как
Польша и Литва отказались отзывать дипломатов по требованию Белоруссии
Польша и Литва отказались отзывать дипломатов по требованию Белоруссии
Россия превратится в полиэтиленоколонку
Россия превратится в полиэтиленоколонку
"Его ошибка, из-за которой он плачет": продюсер раскрыла, почему не уволили признавшегося в рукоприкладстве Башарова
"Его ошибка, из-за которой он плачет": продюсер раскрыла, почему не

Топ на сегодня

"Высосаны из пальцев". РФ осадило США за тезисы по "Балканскому потоку"
"Высосаны из пальцев". РФ осадило США за тезисы по "Балканскому
В России суточный прирост больных коронавирусом приблизился к 10 тысячам
В России суточный прирост больных коронавирусом приблизился к 10
ТОП-5 привычек Чимина, которые раздражают
ТОП-5 привычек Чимина, которые раздражают
В Москве за сутки выявили максимум зараженных коронавирусом с 23 мая
В Москве за сутки выявили максимум зараженных коронавирусом с 23 мая
Жители покидают Степанакерт после обстрелов
Жители покидают Степанакерт после обстрелов

Еще по теме

Арнольд Шварценеггер рассказал, как сломал ногу (ВИДЕО)
Американский ведущий надел медицинскую маску во время интервью с Клинтон
Арнольд Шварценеггер сломал ногу из-за неудачного педикюра
Дженнифер Лопес повторила популярные танцы из TikTok