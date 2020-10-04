С кем поругались Джей-Хоуп и Ви?

Алексей Вольцев

Недавно BTS эффектно появились на шоу «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» с исполнением песни «Dynamite», а затем порадовали публику еще несколькими треками. Самое интересное на BTS Week было то, что «Динамит» парни решили представить на катке, однако, с этим возникли большие проблемы…

WATCH: #BTS Performs “Dynamite” + Jimmy Fallon Thanks BTS And ARMY For Day 5 Of BTS Week On “The Tonight Show”https://t.co/cPqYIJII0i pic.twitter.com/m1eZr8xYcn — Soompi (@soompi) October 3, 2020

7 айдолов, надев коньки, выстроились в ряд, чтобы продемонстрировать своим любимым поклонникам навыки катания, но, все оказалось далеко не так просто, как им хотелось бы. Самыми яркими звездочками на льду оказались Ви (V) и Джей-Хоуп (J-Hope), которые пытались выстоять на скользких лезвиях хотя бы минуту, но борьба с непривычной обувью была настолько неистовой, что парни постоянно падали.

BTS WEEK D1 | The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 🍃BTS, Jimmy Fallon and The Roots Sing Dynamite https://t.co/5cEuicY7es 🍃BTS: IDOLhttps://t.co/1eX974PEO0 pic.twitter.com/DZDTIKQZdB — Jungkook Times✨ (@JungkookTimes2) September 30, 2020

«Джей и Ви конечно те еще кадры, но не думал, что они будут орать на коньки и ругаться с ними»,

BTS WEEK D5 | The Tonight Show Starring Jimmy Fallon



🍃BTS: Dynamitehttps://t.co/GaWuwmfdVU pic.twitter.com/vJ7nucsCOi — Jungkook Times✨ (@JungkookTimes2) October 3, 2020

— пишет фан в Twitter.

Не мог мимо веселья пройти и Чимин (Jimin), который, увидев, как сильно страдает ТэТэ «в ледяном царстве», начал заставлять его кататься еще быстрее, чтобы досадить приятелю.

«Хосок, конечно, опытный танцор, но только не на катке. Он вообще не ориентируется в пространстве. А Джину плюсик, за то что помогал ему вставать, когда эта растяпа валялась на полу»,

— смеется поклонник группы.

Советуем вам посмотреть эпизод шоу полностью и насладиться забавной обстановкой Bangtan.

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