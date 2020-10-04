С кем поругались Джей-Хоуп и Ви?
Недавно BTS эффектно появились на шоу «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» с исполнением песни «Dynamite», а затем порадовали публику еще несколькими треками. Самое интересное на BTS Week было то, что «Динамит» парни решили представить на катке, однако, с этим возникли большие проблемы…
WATCH: #BTS Performs “Dynamite” + Jimmy Fallon Thanks BTS And ARMY For Day 5 Of BTS Week On “The Tonight Show”https://t.co/cPqYIJII0i pic.twitter.com/m1eZr8xYcn— Soompi (@soompi) October 3, 2020
7 айдолов, надев коньки, выстроились в ряд, чтобы продемонстрировать своим любимым поклонникам навыки катания, но, все оказалось далеко не так просто, как им хотелось бы. Самыми яркими звездочками на льду оказались Ви (V) и Джей-Хоуп (J-Hope), которые пытались выстоять на скользких лезвиях хотя бы минуту, но борьба с непривычной обувью была настолько неистовой, что парни постоянно падали.
BTS WEEK D1 | The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 🍃BTS, Jimmy Fallon and The Roots Sing Dynamite https://t.co/5cEuicY7es 🍃BTS: IDOLhttps://t.co/1eX974PEO0 pic.twitter.com/DZDTIKQZdB— Jungkook Times✨ (@JungkookTimes2) September 30, 2020
«Джей и Ви конечно те еще кадры, но не думал, что они будут орать на коньки и ругаться с ними»,— пишет фан в Twitter.
BTS WEEK D5 | The Tonight Show Starring Jimmy Fallon— Jungkook Times✨ (@JungkookTimes2) October 3, 2020
🍃BTS: Dynamitehttps://t.co/GaWuwmfdVU pic.twitter.com/vJ7nucsCOi
Не мог мимо веселья пройти и Чимин (Jimin), который, увидев, как сильно страдает ТэТэ «в ледяном царстве», начал заставлять его кататься еще быстрее, чтобы досадить приятелю.
JIMMY FALLON SHOW BTS WEEK.GIF ( 20 GIFS )https://t.co/DwDYhD0X7K pic.twitter.com/W98c8ntuSe— 진수니 (@seokjin_GIF) October 3, 2020
«Хосок, конечно, опытный танцор, но только не на катке. Он вообще не ориентируется в пространстве. А Джину плюсик, за то что помогал ему вставать, когда эта растяпа валялась на полу»,— смеется поклонник группы.
Советуем вам посмотреть эпизод шоу полностью и насладиться забавной обстановкой Bangtan.
201003 JIMMY FALLON #BTS #JIN #석진 https://t.co/M6HwD5XEbp pic.twitter.com/jfD10Nf4Hz— 진수니 (@seokjin_GIF) October 3, 2020