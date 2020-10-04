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Скандал с АРМИ: сасэны предложили запретить BTS в Корее

Скандал с АРМИ: сасэны предложили запретить BTS в Корее

Сасэны на корейских форумах засорили обсуждения заявлениями о том, что видели Тэхёна (Taehyung) из BTS с сигаретой, который становится плохим примером для молодого поколения, а значит, такой невежественной группе необходимо запретить выступать в срочном порядке. По словам назойливых поклонников «Бантан», публика не может не верить им, ведь они обладают только достоверной информацией, так как всегда влезают в жизнь айдолов беспринципно и нагло.


С одной стороны, в этом плане с ними можно согласиться, однако, фотографию ТэТэ с сигаретой никто из сасэнов не опубликовал, а значит, доказательств у сплетников нет. АРМИ, узнав об этом наглом предложении сасэн-фанатов, устроили настоящий скандал с ними в сети и зареклись подать жалобы на аккаунты всех чудаков, которые требуют убрать «Бантан» с эстрады.

К тому же, преданные поклонники привели несколько аргументов, которые доказывают, что у Вишни нет плохой привычки.

«Вы шутите??? Как бы он делал такую сложную хореографию и пел, вдыхая полной грудью, если бы курил??? Подумайте головами, прежде чем писать такую ахинею!»

— фанат будто кричал в комментариях.

АРМИ, можете не беспокоиться, если бы у Ви и была зависимость к курению, это не значит, что он обязан уйти со сцены. Никакие слухи не смогут убрать одну из величайших звезд современности с корейской эстрады.

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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