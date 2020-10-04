СМИ узнали, как демократы в США могут прийти к власти еще до выборов

Анастасия Иванова

В случае, если заразившийся коронавирусом Дональд Трамп не сможет выполнять свои функции, пост главы государства должен будет занять вице-президент США Майк Пенс, пишет The Telegraph.

При этом в случае заболевания еще и Пенса президентские полномочия могут перейти к представителю демократов.

Согласно статье таблоида, чтобы снова занять пост после выздоровления, Трампу нужно будет проинформировать конгрессменов, что он здоров и может снова выполнять приступить к обязанностям.

напоминает URA.ru. Таким образом, существует вероятность, что Демократическая партия США придет к власти до президентских выборов, отмечают авторы статьи.