Собянин сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

Вадим Карасев

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несмотря на активное заполнение больниц, ситуацию с коронавирусом в столице следует считать стабилизировавшейся. В интервью "России 1" он отметил, что пока власти не будут переводить на работу с COVID-19 обычные больницы.

"Мы видим, как активно загружаются наши больницы, ситуация несколько стабилизировалась, но количество [госпитализированных] больных все равно медленно, но верно приближается к тысяче человек в сутки, среди них много тяжелобольных", – сказал он.

По словам мэра, ситуацию помогают страховать мобильные госпитали. В них перепрофилируют отдельные корпуса, которые ранее были зарезервированы под эти цели.

Общее число заразившихся в Москве недавно перевалило за 300 тысяч человек. Только 3 сентября были выявлено 2,8 тысяч новых случаев. За это время в российской столице от COVID-19 умерли 5343 пациента.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин Правительство Москвы объявил, что расширило программу бесплатного лекарственного обеспечения заразившихся коронавирусом.