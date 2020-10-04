Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Собянин сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

Собянин сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несмотря на активное заполнение больниц, ситуацию с коронавирусом в столице следует считать стабилизировавшейся. В интервью "России 1" он отметил, что пока власти не будут переводить на работу с COVID-19 обычные больницы.

"Мы видим, как активно загружаются наши больницы, ситуация несколько стабилизировалась, но количество [госпитализированных] больных все равно медленно, но верно приближается к тысяче человек в сутки, среди них много тяжелобольных", – сказал он.

По словам мэра, ситуацию помогают страховать мобильные госпитали. В них перепрофилируют отдельные корпуса, которые ранее были зарезервированы под эти цели.

Общее число заразившихся в Москве недавно перевалило за 300 тысяч человек. Только 3 сентября были выявлено 2,8 тысяч новых случаев. За это время в российской столице от COVID-19 умерли 5343 пациента.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин Правительство Москвы объявил, что расширило программу бесплатного лекарственного обеспечения заразившихся коронавирусом.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Собянин сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве
Собянин сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве
Из-за COVID, Карабаха и Трампа: доллару напророчили резкий рост
Из-за COVID, Карабаха и Трампа: доллару напророчили резкий рост
В Армении рассказали о боях на линии соприкосновения
В Армении рассказали о боях на линии соприкосновения
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 5 по 11 октября 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 5 по 11 октября 2020 года
Главы МИД России и Армении обсудили поиски выхода из кризиса в Карабахе
Главы МИД России и Армении обсудили поиски выхода из кризиса
СМИ узнали, как демократы в США могут прийти к власти еще до выборов
СМИ узнали, как демократы в США могут прийти к власти еще до выборов
Star Wars: Squadrons оказалась приятным сюрпризом для игровых критиков
Star Wars: Squadrons оказалась приятным сюрпризом для игровых критиков
Алиев назвал условие Азербайджана для возобновления переговоров с Арменией
Алиев назвал условие Азербайджана для возобновления переговоров
Росприроднадзор расширил зону поиска источника загрязнения океана
Росприроднадзор расширил зону поиска источника загрязнения океана
Пуховики, пальто и трикотаж: смотрим новые лукбуки и готовимся к холодам
Пуховики, пальто и трикотаж: смотрим новые лукбуки и готовимся к
Опаздывали и не хотели учиться! Какими были BTS в школе
Опаздывали и не хотели учиться! Какими были BTS в школе
Тэхён из BTS получил травму во время съемок
Тэхён из BTS получил травму во время съемок

Топ на сегодня

Россия превратится в полиэтиленоколонку
Россия превратится в полиэтиленоколонку
"Его ошибка, из-за которой он плачет": продюсер раскрыла, почему не уволили признавшегося в рукоприкладстве Башарова
"Его ошибка, из-за которой он плачет": продюсер раскрыла, почему не
Польша и Литва отказались отзывать дипломатов по требованию Белоруссии
Польша и Литва отказались отзывать дипломатов по требованию Белоруссии
Энергетика оптимизма: почему быть позитивным человеком полезно и как этому научиться
Энергетика оптимизма: почему быть позитивным человеком полезно и как
Выборы в парламент стартовали в Киргизии
Выборы в парламент стартовали в Киргизии

Еще по теме

Собянин пообещал, что в Москве не будет новых ограничений из-за Covid-19
В Москве умерли 25 пациентов с коронавирусом
В Москве значительно увеличат объёмы плановой медицинской помощи
Собянин: Массовая вакцинация Москвы начнется зимой