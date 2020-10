Star Wars: Squadrons оказалась приятным сюрпризом для игровых критиков

Влада Некрасова

На днях состоялся релиз Star Wars: Squadrons — симулятора космических сражений в сеттинге «Звёздных войн». Премьера прошла относительно незаметно, особенно в сравнении с вышедшей в тот же день Crash Bandicoot 4: It’s About Time, а количество опубликованных рецензий на новинку можно пересчитать по пальцам. Зато оценки у игры крайне положительные.На данный момент Star Wars: Squadrons имеет больше всего обзоров в версии для PC. В основном игра получила высокие оценки, от 75 до 90 баллов. В целом мнения критиков разных изданий схожи, однако итоговые рейтинги заметно разнятся.«После длительного ожидания преемника X-Wing и TIE Fighter свежая Star Wars: Squadrons ощущается как случайное попадание в цель протонной торпедой», — отметил редактор PCGamesN, поставивший игре 90 баллов из100.«Невероятно хорошее пополнение франшизы Star Wars. Великолепная игра с тремя крутыми игровыми режимами», — заявил рецензент IGN Italia, оценивший новинку на 88 баллов из 100.«Star Wars: Squadrons — это прекрасная игра о воздушных сражениях и приятное возвращение к корням франшизы. Никаких уловок, недостатков и шуток: все, кто мечтал стать пилотом "Звёздных войн", просто обязаны поиграть в это. Прямо сейчас», — призвал автор портала God is a Geek, щедро одаривший симулятор 85 баллами из 100.«Прыгайте в X-Wing или TIE Fighter и отправляйтесь в путешествие по далёкой-далёкой галактике. Star Wars: Squadrons — это хороший шутер, основанный на заданиях, характерных для мультиплеерных игр», — заключил сотрудник SpazioGames, давший Squadrons 77 баллов из 100.«Несмотря на недостаток эпичности, Star Wars: Squadrons оказалась приятным сюрпризом. Фанаты вы "Звёздных войн" или нет, это прекрасный шанс получить удовольствие от этой инсталляции главной космической оперы, которая стала достижением для Motive Studios», — написал обозреватель Gameblog.fr; от него игре досталось 70 баллов из 100.В целом журналисты хвалят постановку задач и большое количество знакомых персонажей, но отмечают, что одиночная кампания ощущается как масштабное обучение перед мультиплеером. Играть лучше с живыми людьми: у искусственного интеллекта есть определённые проблемы. Игра доступна на PC, PS4 и Xbox One, приобрести её можно в соответствующих сервисах цифровой дистрибуции. Помимо прочего, в ней есть поддержка шлемов виртуальной реальности для PC и PS4.