Сын Айзы хочет убить отца

Анастасия Иванова

День рождения сына всеми любимой скандалистки – новый повод затеять скандал. Как утверждает Айза, отец Элвиса, которого она величала «мразью», провоцирует ее на публичные конфликты. Если бы не он, знаменитость никогда не позволила бы себе «вынести сор из избы», чему мы, конечно же, верим.

В 150-ой серии собственной «Санта-Барбары» в Instagram Анохина-Долматова решила заявить о жестокости и полоумии своего бывшего. Как оказалось, он преследует ее ежедневно, чтобы начать снимать на телефон, выкрикивая при этом разного рода унижения, а чтобы дополнить картинку еще и жестоко обращается с Сэмом.

«Мы убежали от него. Он догнал и снова стал снимать и унижать меня. Я не думала, что когда-нибудь способна на такую ненависть… но я ощущаю ее сполна»,

— заговорила «королева» Айза киношными фразами.

Больше всего, как утверждает селебрити, ее испугал комментарий сына о произошедшем.

«Мама, давай его убьем»,

— предложил Сэм.

Интересно, откуда в голове ребенка такие мысли? Не сама ли она научила сына драматизировать ситуации?

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