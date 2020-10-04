Сын Айзы хочет убить отца
День рождения сына всеми любимой скандалистки – новый повод затеять скандал. Как утверждает Айза, отец Элвиса, которого она величала «мразью», провоцирует ее на публичные конфликты. Если бы не он, знаменитость никогда не позволила бы себе «вынести сор из избы», чему мы, конечно же, верим.
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Можно я признаюсь вам честно? Я сейчас просто тону в серотонине!! Я чувствую его всем телом!! Я так счастлива, что аж плачу!! Плачу, что могу вот так вот носить своих счастливых и здоровых детей на руках где-нибудь далеко далеко в красивом месте!!! Я плачу, что здорова и у меня есть работа! Я безмерно благодарна каждой ошибке в своей жизни, которая привела меня вот сюда, в эту точку безмерного счастья!!! Я счастлива, что могу привезти сюда родителей, счастлива, что в Москве меня ждёт мужчина, которого я люблю и который любит меня! Я счастлива, что у меня есть друзья и есть лучшая подруга! Что есть прекрасные люди с которыми я обожаю работать!! Я вот тут! И я счастлива! Внутри себя! Я люблю эту жизнь, потому что она улыбается мне! Как бы я не ныла и не страдала иногда) 😹 я со всем справляюсь!! Я иду вперёд, любя, благодаря и улыбаясь! 🤍🌙💭
В 150-ой серии собственной «Санта-Барбары» в Instagram Анохина-Долматова решила заявить о жестокости и полоумии своего бывшего. Как оказалось, он преследует ее ежедневно, чтобы начать снимать на телефон, выкрикивая при этом разного рода унижения, а чтобы дополнить картинку еще и жестоко обращается с Сэмом.
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Привет Элвис) сегодня тебе исполнилось 4 года) и может, когда-нибудь в будущем ты обязательно прочитаешь мое поздравление тебе) Я никого не ждала так сильно как тебя! Ты ворвался в нашу жизнь, как самое яркое и чистое солнце! Вначале ты был очень спокойным и серьёзным как министр) потом ты стал чаще улыбаться и совсем не плакал, поэтому ты был маленьком Буддой) став старше, ты стал капризным и вредным 😹 и Сэм просил тебя вернуть обратно))) потом ты стал безудержным тусовщиком и вечно просил вечеринки))) но сейчас ты ворчишь как дедушка старый, приговаривая, как сильно ты устал убираться и вообще тебе нужен отдых))) 😹 но при этом танцуешь и поешь постоянно) ты сделал нашу с твоим папой жизнь более яркой и прибавил ей смысла. Ведь твой Папа ждал тебя почти пол века 😹 Элвис, очень тебя прошу, будь счастлив, всегда будь уверен в себе, никогда не болей и найди уже, наконец-то, своё терпение) ведь оно очень нужно! И Мама и Папа очень любят тебя! Они всегда будут рядом, они всегда примут тебя таким какой ты есть! Я всегда буду помогать тебе во всем, если ты об этом попросишь! Ты мой самый чистый ангел, ты мой личный увеличитель сердца! Спасибо тебе за самую большую любовь! Ведь меня никто никогда не любил так как это делаешь ты! Я люблю тебя! С днём рождения, Анохин Элвис Дмитриевич. 🤍🌙💭
«Мы убежали от него. Он догнал и снова стал снимать и унижать меня. Я не думала, что когда-нибудь способна на такую ненависть… но я ощущаю ее сполна»,— заговорила «королева» Айза киношными фразами.
Больше всего, как утверждает селебрити, ее испугал комментарий сына о произошедшем.
«Мама, давай его убьем»,— предложил Сэм.
Интересно, откуда в голове ребенка такие мысли? Не сама ли она научила сына драматизировать ситуации?