Сын Айзы хочет убить отца

Можно я признаюсь вам честно? Я сейчас просто тону в серотонине!! Я чувствую его всем телом!! Я так счастлива, что аж плачу!! Плачу, что могу вот так вот носить своих счастливых и здоровых детей на руках где-нибудь далеко далеко в красивом месте!!! Я плачу, что здорова и у меня есть работа! Я безмерно благодарна каждой ошибке в своей жизни, которая привела меня вот сюда, в эту точку безмерного счастья!!! Я счастлива, что могу привезти сюда родителей, счастлива, что в Москве меня ждёт мужчина, которого я люблю и который любит меня! Я счастлива, что у меня есть друзья и есть лучшая подруга! Что есть прекрасные люди с которыми я обожаю работать!! Я вот тут! И я счастлива! Внутри себя! Я люблю эту жизнь, потому что она улыбается мне! Как бы я не ныла и не страдала иногда) 😹 я со всем справляюсь!! Я иду вперёд, любя, благодаря и улыбаясь! 🤍🌙💭