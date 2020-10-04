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Тимати станет новым «Холостяком»?

Тимати станет новым «Холостяком»?

Казалось бы, общественности уже известен главный герой шоу «Холостяк», но нет. В сети произошел неожиданный поворот. Поклонники считают, что теперь рэпер Тимати может стать новым участником реалити-шоу. Виной тому его новая публикация в Instagram.


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30.10.2020 👁

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Музыкант опубликовал снимок, на котором он стоит с голым торсом. Свет приглушен, а сзади Тимати виден дым. Все в стиле «Холостяка». И подписал фотографию рэпер тоже загадочно:

 «30.10.2020».

Пользователи сети тут же выдвинули предположение, что это анонс восьмого сезона одного из самых популярных шоу на российском телевидении. Ведь только недавно он расстался с моделью Анастасией Решетовой, а значит его сердце свободно.

В комментариях прослеживались разные предположения. Кто-то считает, что Тимати совсем не подходит на роль завидного холостяка, так как у него есть двое детей, другие же пожалели, что не отправили заявку на кастинг. А третьи решили, что загадочные цифры — анонс его нового альбома или проекта. Сам рэпер пока держит в напряжении своих поклонников, не комментируя слухи.

А что думаешь ты?

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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