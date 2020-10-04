Тэхён из BTS получил травму во время съемок

Алексей Вольцев

Позировать перед камерой не так-то просто, даже если снимаешься в клипе на собственную песню. Оказывается, не только на съемках опасных трюков мировые звезды могут получить травму. Пораниться можно даже в самых обыкновенных сценах. Например, Ви (V) из к-поп группы BTS на съемочной площадке собственного клипа чуть не лишился глаза.

Обычно на любых крупных съемках присутствует врач и соблюдаются меры безопасности, но даже профессионалы иногда получают травмы.

На днях BTS выпустили ролик на YouTube-канале BangtanTV. В новом видео поклонники смогли увидеть закулисный взгляд на “ON” Kinetic Manifesto Film : Come Prima.

В клипе айдолы активно танцуют, одеты кожаные в наряды. От мощных танцевальных движений молния от белого костюма Ви ударяет ему прямо по лицу. Было принято решение срочно остановить съемки, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.

Застежка так сильно удалила музыканта, что около брови Ви остался красный след. К счастью, молния не попала ему прямо в глаз.

Будь осторожнее, малыш Ви!

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