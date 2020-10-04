Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Тэмин из SHINee рассказал, насколько ему дорог Чимин из BTS

Тэмин из SHINee рассказал, насколько ему дорог Чимин из BTS

Дружба с Чимином (Jimin) занимает особое место в сердце Тэмина (Taemin).


В 9 эпизоде VIXX’s Ravi’s RAVI’S CLOSE UP у Мочи появился близкий друг… Тэмин из SHINee. Рави (Ravi) попросил рассказать Тэмина о самых дорогих его друзьях, которые оказали влияние на его личность и на карьеру. Разумеется, парень заострил внимание на Чиме из BTS.


«Чимин — личность. Я хочу сказать, что всеми мемберами мне приходится быть аккуратным в словах и выражениях, чтобы никого не задеть, но с Чимом я могу быть полностью свободным, меня ничего не сковывает в общении с ним, и это прекрасно»,

— поделился Тэмин.

Также он отметил, что восхищается талантом участника Bangtan Boys. Чим на два года младше его, но на сцене «творит чудеса», что объясняет, почему Мочи получил международное признание фанатов.

«Он заслужил все, что происходит с ним сейчас. Он обладает уникальными навыками и много работает, чтобы радовать своих слушателей. Чим успешен только благодаря собственным усилиям, это заслуживает уважения»,

— с восхищением превозносит Тэмин своего приятеля.

А что вы думаете, АРМИ, прав ли айдол во всех своих рассуждениях о красавчике Мочи?

Подпишись на нас в Яндекс Новости
# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Минобороны Армении заявило, что Баку сам расширил зону боевых действий
Минобороны Армении заявило, что Баку сам расширил зону боевых действий
Борьба с анорексией, принятие себя и прелести деревенской жизни: почему Туся Землянихина стала популярна в сети
Борьба с анорексией, принятие себя и прелести деревенской жизни:
Рост зарплат в Абхазии и Южной Осетии оплатит российский бюджет
Рост зарплат в Абхазии и Южной Осетии оплатит российский бюджет
В триллере "Зверь" Идрис Эльба сразится со львом на выживание
В триллере "Зверь" Идрис Эльба сразится со львом на выживание
С кем поругались Джей-Хоуп и Ви?
С кем поругались Джей-Хоуп и Ви?
Правда ли, что Джей-Хоуп — самый богатый мембер BTS?
Правда ли, что Джей-Хоуп — самый богатый мембер BTS?
Тэмин из SHINee рассказал, насколько ему дорог Чимин из BTS
Тэмин из SHINee рассказал, насколько ему дорог Чимин из BTS
В Кремле оценили вероятность введения жестких ограничений по коронавирусу
В Кремле оценили вероятность введения жестких ограничений по
Энергетика оптимизма: почему быть позитивным человеком полезно и как этому научиться
Энергетика оптимизма: почему быть позитивным человеком полезно и как
Польша и Литва отказались отзывать дипломатов по требованию Белоруссии
Польша и Литва отказались отзывать дипломатов по требованию Белоруссии
Россия превратится в полиэтиленоколонку
Россия превратится в полиэтиленоколонку
"Его ошибка, из-за которой он плачет": продюсер раскрыла, почему не уволили признавшегося в рукоприкладстве Башарова
"Его ошибка, из-за которой он плачет": продюсер раскрыла, почему не

Топ на сегодня

"Высосаны из пальцев". РФ осадило США за тезисы по "Балканскому потоку"
"Высосаны из пальцев". РФ осадило США за тезисы по "Балканскому
В России суточный прирост больных коронавирусом приблизился к 10 тысячам
В России суточный прирост больных коронавирусом приблизился к 10
ТОП-5 привычек Чимина, которые раздражают
ТОП-5 привычек Чимина, которые раздражают
В Москве за сутки выявили максимум зараженных коронавирусом с 23 мая
В Москве за сутки выявили максимум зараженных коронавирусом с 23 мая
Жители покидают Степанакерт после обстрелов
Жители покидают Степанакерт после обстрелов

Еще по теме

«У него были большие щеки», — друг Чимина рассказал, почему Мочи был так популярен в школе
Что за драма произошла между Чонён из TWICE и Чимином из BTS?
Ученые обнаружили первое животное без мозга, которое спит
Двое мужчин спасли женщину от насильника и надругались над ней с друзьями