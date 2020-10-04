Тэмин из SHINee рассказал, насколько ему дорог Чимин из BTS

Лидия Мартынова

Дружба с Чимином (Jimin) занимает особое место в сердце Тэмина (Taemin).

В 9 эпизоде VIXX’s Ravi’s RAVI’S CLOSE UP у Мочи появился близкий друг… Тэмин из SHINee. Рави (Ravi) попросил рассказать Тэмина о самых дорогих его друзьях, которые оказали влияние на его личность и на карьеру. Разумеется, парень заострил внимание на Чиме из BTS.

«Чимин — личность. Я хочу сказать, что всеми мемберами мне приходится быть аккуратным в словах и выражениях, чтобы никого не задеть, но с Чимом я могу быть полностью свободным, меня ничего не сковывает в общении с ним, и это прекрасно»,

— поделился Тэмин.

Также он отметил, что восхищается талантом участника Bangtan Boys. Чим на два года младше его, но на сцене «творит чудеса», что объясняет, почему Мочи получил международное признание фанатов.

«Он заслужил все, что происходит с ним сейчас. Он обладает уникальными навыками и много работает, чтобы радовать своих слушателей. Чим успешен только благодаря собственным усилиям, это заслуживает уважения»,

— с восхищением превозносит Тэмин своего приятеля.

А что вы думаете, АРМИ, прав ли айдол во всех своих рассуждениях о красавчике Мочи?

Подпишись на нас в Яндекс Новости