У группы Blackpink вышел дебютный альбом

Анастасия Иванова

. Участницы южнокорейской группы, как и обещали, выпустили свой первый полноформатный альбом "The Album" на корейском языке.

Накануне стало известно, что в записи одной из песен ("Bet you wanna") принимала участие Cardi B.

"Ice cream" (с Селеной Гомеc) и заглавный трек "How you like that", клип на который побил рекорд BTS по количеству просмотров на YouTube.

В общей сложности BlackPink в 2020 году трижды сотрудничали со звездами американкой поп-сцены. В начале года они участвовали в записи трека “Sour candy" для альбома "Chromatica" Леди Гаги.

Ранее певицы анонсировали, что новый документальный фильм об их группе под называнием “Light up the sky” выйдет на Netflix 14 октября.

Группа Blackpink появилась в 2016 году. За это время у нее вышло два мини-альбома "Square up" (2018) и "Kill this love" (2019).