Утечка воздуха на МКС: космонавтов попросили воспользоваться скотчем

Алексей Вольцев

Российские специалисты считают, что утечка воздуха на Международной космической станции может быть вызвана поизносившимися резиновыми уплотнениями в стыковочном узле модуля «Звезда». Как сообщает РИА «Новости», это следует из переговоров космонавтов с подмосковным центром управления полетами, транслирующихся НАСА.

Стыковочный узел расположен в кормовой части модуля «Звезда», к нему причаливают пилотируемые корабли «Союз» и грузовые «Прогресс».

«У наших специалистов сейчас одно из самых главных подозрений <> стыковочный фланец стыковочного агрегата крепится 48 болтами, со стороны их прижимают „резинки“. И собственно говоря, длительный срок эксплуатации мог привести к утечке», — сказал экипажу специалист центра.

Российских космонавтов Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера попросили снять защитный кожух со стыковочного механизма и проклеить скотчем резиновые уплотнения. После этого планируется в течение трех-четырех часов проверять герметичность «протекающей» промежуточной камеры модуля «Звезда», в которой находится стыковочный узел.

Напомним, утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре. В августе—сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда».

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.