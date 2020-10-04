В Армении рассказали о боях на линии соприкосновения

Влада Некрасова

Пресс-секретарь министерство обороны Армении Шушан Степанян заявила о продолжающихся боях в Карабахе по всей протяженности линии соприкосновения.

"По всей протяженности линии соприкосновения Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) и Азербайджана продолжаются боевые действия. Наиболее упорные бои идут на северном и южном направлениях. Противник предпринимает непрерывные попытки атак, которые пресекаются решительными действиями подразделений Армении обороны (Карабаха – ред.)", - написала Степанян в Facebook.