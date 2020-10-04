В Госдуме рассказали о рекомендациях депутатам не посещать другие страны

Алексей Вольцев

Депутатам Госдумы было рекомендовано отказаться от поездок за границу ещё в марте из-за пандемии COVID-19, эти рекомендации сохраняются, рассказали РИА Новости в аппарате Госдумы.

Ранее "Известия" сообщили, что в связи с ростом случаев заболевания COVID-19 депутатам Госдумы рекомендовали не посещать другие страны в личных целях, а также исключили из графика международные командировки.