В Краснодарском крае полицейский прострелил ногу нетрезвому гражданину

Влада Некрасова

Конфликт, закончившийся применением табельного оружия и ранением одного из участников произошёл в станице Старощербиновской Краснодарского края. В полицию обратился местный житель, сообщивший, что в баре избита его дочь и её молодой человек.

Прибывший на место наряд ППС обнаружил двух нетрезвых мужчин 2000 и 1998 годов рождения. Они начали конфликтовать с полицейскими, хватать правоохранителей за форму и кобуру. После этого один из них пробежался по крыше патрульного автомобиля и приблизился к сотруднику правоохранительных органов, который уже достал пистолет и сделал соответствующие предупреждения.

«В конечном итоге страж порядка решил, что возникла опасность завладения табельным оружием, и был вынужден открыть огонь, одна из пуль угодила буяну в ногу», — сообщил канал «Вести.ру».

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Следственного комитета. Как заявили в пресс-службе регионального управления ведомства, по факту угрозы применения насилия в отношении представителя власти проводится проверка. Кроме того, сотрудникам СК предстоит оценить правомерность действий полицейского.