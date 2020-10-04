В Кремле оценили вероятность введения жестких ограничений по коронавирусу

Алексей Вольцев

. Речи о введении жестких ограничений из-за роста числа больных COVID-19 пока не идет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Если говорить о самих цифрах, то да, к сожалению, они растут достаточно быстро, это требует определенной мобилизации всех систем и на федеральном уровне, и на региональных уровнях", — подчеркнул он.

По словам Пескова, такие решения, как объявление нерабочих недель, принимает не Кремль. Он напомнил, что оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова , продолжает работу.

"Это не прерогатива Кремля, это правительственный штаб, который, собственно, и основывается на мнении экспертов перед тем, как в результате глубокого анализа ситуации и возможных сценариев развития выступает с какими-то предложениями", — уточнил он.