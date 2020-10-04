В Минпросвещения рассказали о подготовке новой системы оплаты труда учителей

Лидия Мартынова

Разработка новых подходов к системе оплаты труда учителей должна завершится к концу 2020 года, в начале следующего года планируется принять необходимые документы, заявил замминистра просвещения Виктор Басюк. Об этом 4 октября сообщает РИА «Новости».

«Мы хотим до конца года вот эту систему выработать, вынести ее на обсуждение правительства. Думаю, на следующий год уже появятся нормативные акты», — сказал Басюк.

В эфире радиостанции «Комсомольская правда» чиновник напомнил, что в обновленной системе оплаты труда педагогов планируется дать определение стимулирующим выплатам. По его словам, сейчас есть около 30 видов стимулирующих выплат, среди которых, в частности, и за полив цветов, что должно относиться к категории выплат за дополнительные функции. Кроме того плату за проверку тетрадей предполагается определить не как стимулирующую выплату, а как компенсационную.

Первый согласованный проект новой отраслевой системы оплаты труда педагогических работников может быть подготовлен к 1 ноября 2020 года.

Депутат Государственной Думы Алена Аршинова заявила, что единая система оплаты труда в сфере образования призвана защитить учителей. «Эта система установит справедливое соотношение оклада и компенсационных выплат, защищая учителей от манипуляций с дополнительными ставками», — сказала парламентарий.

Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак озвучил предложения партии по реформированию системы оплаты труда работников бюджетной сферы. Предлагается, в частности, увеличить размер окладов и их долю в структуре заработной платы, а также установить единый перечень выплат компенсационного и стимулирующего характера, чтобы соотношение базовой и стимулирующей частей заработной платы было 70 на 30. Кроме того, в России могут закрепить норму, согласно которой средняя зарплата работника бюджетной сферы в пересчёте на одну ставку не может быть ниже целевых показателей, установленных Майскими указами Президента РФ.

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