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В Одессе отменили регистрацию кандидатами в мэры четырех Филимоновых и двух Зеленских

В Одессе отменили регистрацию кандидатами в мэры четырех Филимоновых и двух Зеленских
Одесская городская территориальная избирательная комиссия во исполнение решения ЦИК повторно рассмотрела вопрос о регистрации отдельных кандидатов на должность мэра Одессы и постановила отказать в регистрации кандидатам с одинаковыми фамилиями.

Об этом сообщается на сайте городской избирательной комиссии.

"Во исполнение решения Центральной избирательной комиссии... Одесская городская ТИК повторно рассмотрела документы (о регистрации - ред.) и установила их несоответствие требованиям Избирательного кодекса Украины", - говорится, в частности в постановлении №125 от 3 октября 2020 года.

Отмечается, что городская комиссия установила, что "к заявлению о выдвижении Филимонова Олега Анатольевича кандидатом на должность городского головы приложена квитанция ​​№151510021 от 24 сентября 2020 года о переводе в безналичном порядке на специальный счет ТИК средств в размере 153 372 грн, согласно которой в графе "плательщик" значится политпартия ПП "Студенческая партия Украины" через Игуменцеву Елену Борисовну. При этом в графе "Код плательщика" указан номер... - ИНН физического лица, что свидетельствует о факте внесения денежного залога физическим лицом, а не местной организацией партии, как это определено Избирательным кодексом Украины и порядком".

Кроме того, как подтверждает документ, в ТИК "не подано решение конференции городской организации ПП "Студенческая партия Украины" о выдвижении кандидата на должность городского головы Одесского района Одесской области, заверенное печатью этой организации или вышестоящей организации. Учитывая изложенное, указанные квитанции не могут считаться документами о внесении денежного залога в соответствии со ст. 225 Избирательного кодекса Украины. Таким образом, предусмотренный п. 4 ч. 1 ст. 225 Избирательного кодекса Украины документ о внесении денежного залога... комиссия не получила".
На основании этого Одесская городская избирательная комиссия постановила: "отказать Одесской городской организации ПП "Студенческая партия Украины" в регистрации кандидата на должность городского головы Одесского района Одесской области на первых местных выборах 25 октября 2020 года Филимонова Олега Анатольевича".

В принятых 3 октября постановлениях Одесского гортеризбиркома говорится также об отказе в регистрации других кандидатов, во время принятия постановлений о регистрации которых Одесская ТИК допустила нарушения, в частности: кандидатов на должность городского головы Филимонова Вадима Викторовича, двух Филимоновых Олегов Викторовичей, Зеленского Василия Сергеевича и Зеленского Александра Васильевича, выдвинутых местными организациями партий "Наша земля", Цыганская партия Украины, "Молодь до влади", "Зеленые", "Стабильность и справедливость".

Также отказано в регистрации кандидату на должность городского головы Саакашвили Михеилу Владимировичу, которого выдвигала местная организация партии "Блок Михеила Саакашвили".

Кроме того, Одесская ТИК обнародовала постановления о регистрации кандидатов на должности городского головы Георгия Селянина - от облорганизации партии "Батьківщина" и Геннадия Чижова - от Одесской горорганизации партии "Слава и честь".
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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