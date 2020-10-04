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В триллере "Зверь" Идрис Эльба сразится со львом на выживание

В триллере "Зверь" Идрис Эльба сразится со львом на выживание
. В фильме под названием "Beast" ("Зверь") на студии Universal Pictures главную роль сыграет Идрис Эльба, сообщает Deadline. Ему предстоит сразиться со львом.

Режиссером выступит Бальтасар Кормакур ("Эверест", "Два ствола") из Исландии.

Подробности сюжета пока не разглашаются. Известно, что события развернутся в Африке, а история в чем-то похожа на триллер "Отмель" (2016) с Блейк Лайвли, где главную героиню, серфера, преследовала акула.


Автор сценария — Райан Ингл. В его работе "Рэмпейдж" (2018) с Дуэйном Джонсоном речь также шла о противостоянии людей и животных (горилл), которые превратились в настоящих монстров из-за вышедшего из-под контроля генетического эксперимента.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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