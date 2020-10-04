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В Вильнюсе откроют мемориал «лесному брату» Раманаускасу-Ванагасу

В Вильнюсе откроют мемориал «лесному брату» Раманаускасу-Ванагасу

В Вильнюсе идет подготовка к церемонии открытия мемориала командиру «лесных братьев» Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу, пишет RuBaltic.ru.

Памятник будет открыт на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе по случаю второй годовщины церемонии перезахоронения Раманаускаса-Ванагаса. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис считает, что это увековечит «храброго патриота, борьба которого символизирует сопротивление всего нашего народа советской оккупации».

«Искренне благодарю всех, кто способствовал сохранению памяти об этой благородной личности», — заявил Сквернялис.

Напомним, что Адольфас Раманаускас-Ванагас, командовавший бандфомированиями «лесных братьев», был задержан представителями советских госорганов в 1956 году и позже казнен по приговору суда.

Напомним также, что власти Литвы сломали политическую карьеру политику Вячеславу Титову, который в 2018 году, будучи в статусе депутата самоуправления Клайпеды, отказался голосовать за установку в городе мемориальной таблички в честь Раманаускаса-Ванагаса. Титов, ссылаясь на текст приговора советского суда, заявил, что этот «национальный партизан» несет прямую ответственность за массовые убийства мирных жителей Литвы, лояльно относившихся к СССР. За это на Титова завели уголовное дело, приговорили к огромному денежному штрафу, а позже лишили депутатского статуса.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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