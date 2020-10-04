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«Видели, как они смотрят друг на друга?»: В сети заговорили о романе Бузовой и Дмитрия Соловьева

«Видели, как они смотрят друг на друга?»: В сети заговорили о романе Бузовой и Дмитрия Соловьева

Спортивно-развлекательный проект «Ледниковый период» вернулся в эфир после четырехлетнего перерыва. Самые яркие и популярные звезды отечественного шоу-бизнеса попробуют свои силы на льду в паре с профессиональными фигуристами.


В этом сезоне поклонники активно наблюдают за Ольгой Бузовой. На льду знаменитость выкладывается на полную вместе со своим напарником Дмитрием Соловьевым. Поклонники так очарованы новым тандемом, что начали поговаривать об их тайном романе. В сети активно обсужают их совместное выступление.


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Дождались !!! Осталось всего пару часов до нашей с @buzova86 премьеры🙌🏽 Уже в 17:20 по @1tv мы начинаем⛸💃🏽 Признаюсь, сейчас даже волнительнее, чем во время самих съёмок😃 На ваш суд мы представим сегодня нашу первую программу🙌🏽 Нам она очень нравится☺️ Надеемся, что и вам, дорогие друзья, понравится и вы её проживете вместе с нами🤗 Дальше лучше 👍🏽 Дальше больше 🙌🏽 Дальше интереснее😊 @averbukhofficial @1tv @ice_1tv #БузоваСоловьев #Авербух #ЛедниковыйПериод #ФигурноеКатание

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«Вы видели, как они смотрят друг на друга?», «Такие нежные движения, объятия и искренняя улыбка», «У Дмитрия явно влюбленный взгляд», «Заметили, как они постоянно хотят взять друг друга за руку?»

— комментируют зрители выступление артистов.

Слухи подогревает и недавнее их совместное интервью, где Ольга и Дмитрий отвечали на вопросы друг об друге. Удивительно, насколько хорошо Бузова знает своего напарника Соловьева!

Несмотря на то, что них есть вторые половинки, общественность не перестает отмечать их желание быть ближе друг к другу. Интересно, как к этому тандему относится возлюбленный Ольги Давид Манукян?

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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