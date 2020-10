«Видели, как они смотрят друг на друга?»: В сети заговорили о романе Бузовой и Дмитрия Соловьева

View this post on Instagram

Дождались !!! Осталось всего пару часов до нашей с @buzova86 премьеры🙌🏽 Уже в 17:20 по @1tv мы начинаем⛸💃🏽 Признаюсь, сейчас даже волнительнее, чем во время самих съёмок😃 На ваш суд мы представим сегодня нашу первую программу🙌🏽 Нам она очень нравится☺️ Надеемся, что и вам, дорогие друзья, понравится и вы её проживете вместе с нами🤗 Дальше лучше 👍🏽 Дальше больше 🙌🏽 Дальше интереснее😊 @averbukhofficial @1tv @ice_1tv #БузоваСоловьев #Авербух #ЛедниковыйПериод #ФигурноеКатание