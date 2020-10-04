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Врачи назвали основную причину заболевания рака

Врач-онколог Михаил Мяснянкин назвал «Пятому каналу» основную причину возникновения рака. По его словам, злокачественные образования чаще всего могут появляться у людей, которые подвержены постоянному стрессу. «Хронический стресс приводит к угнетению иммунной системы», — пояснил специалист ленты.ру.

Он подчеркнул, что из-за снижения иммунитета сильно увеличивается риск появления онкологических заболеваний. Медик также не советует применять в борьбе со стрессом такие способы, как курение, алкоголь или переедание, поскольку это может ухудшить состояние здоровья.

Ранее Мяснянкин назвал способ определить рак по внешнему виду ногтей. По его словам, основной признак рака, который можно заметить на ногтях, — это появление полосок разной окраски, от коричневой до черной, в области ногтевого ложа. Специалист также порекомендовал обращать внимание на ломкость ногтей и на появление трещин. Доктор добавил, что нанесение шеллака, во время которого на кожу воздействуют ультрафиолетом, может провоцировать развитие онкологических заболеваний.

Фото — life.ru

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По материалам: nicstyle.ru

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