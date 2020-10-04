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Выборы в парламент стартовали в Киргизии

Выборы в парламент стартовали в Киргизии
В Киргизии стартовали выборы в парламент страны – Жогорку Кенеш, сообщил киргизский ЦИК.

Всего страна открыла почти 2,5 тысячи избирательных участков, из которых 45 находятся за рубежом.

На выборах могут проголосовать более 3,5 миллиона человек. Депутаты баллотируются от 16 партий, всего зарегистрировано 1912 кандидатов в депутаты.


рассказал о стартовавших парламентских выборах:

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Латвии отказались признавать легитимность вновь избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко.

# В мире
По материалам: ria.ru

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