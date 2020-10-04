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Wanted: ностальгическая коллекция в честь сериала "Друзья" от Revolution Beauty

Wanted: ностальгическая коллекция в честь сериала "Друзья" от Revolution Beauty

В рубрике Wanted мы делимся новинками из мира красоты, которые хочется заполучить прямо сейчас. Сегодня в нашем вишлисте — коллекция макияжа в честь сериала "Друзья" от Revolution Beauty. Каждый продукт — это дань уважения любимым персонажам ситкома и самым ярким бьюти-трендам 1990-х годов. В коллекции представлены три палитры теней из девяти оттенков (отсылающие к цитатам и сюжетным линиям для каждого соответствующего персонажа), большая палитра теней из 27 оттенков и три кремовые помады, вдохновленные образами Моники Геллер, Рэйчел Грин и Фиби Буффе.

Когда нас просят вспомнить легендарный бьюти-образ из 1990-х, на ум сразу приходит Рэйчел Грин из "Друзей". Как можно забыть дымчатый макияж глаз Моники, матовые губы Фиби и, например, знаменитую прическу героини Дженнифер Энистон? К счастью для фанатов сериала, марка Revolution Beauty наконец-то анонсировала запуск мейкап-коллекции, вдохновленной тремя главными женскими героинями.


В линии представлены три палетки теней для век с девятью оттенками и три кремовые помады: в честь Фиби Буффе (темно-розовая), Рэйчел Грин (нежно-лиловая) и Моники Геллер (персиково-розовая). Все помады имеют атласный финиш. Извините, поклонники Джоуи Триббиани, помаду "Ичибан для мужчин" так и не выпустили.

Также есть одна огромная палетка Friends со всеми нашими любимыми персонажами. Среди них Росс, Джоуи и Чендлер, а также тот самый "уродливый голый мужик" (Ugly Naked Guy), Эстель, Веселый Бобби (Fun Bobby) и тот самый бариста из кофейни Гюнтер. Каждый продукт отражает личность персонажа, поэтому оттенки получили необычные названия: "вонючий кот", "кружка Геллер" и другие.


Мы подробно рассмотрели каждого персонажа — что он носит, его манеры, макияж, характер. Мы единственный косметический бренд, которому разрешили адаптировать шрифт и логотип сериала к нашему собственному логотипу Revolution. Но речь шла не о том, чтобы наклеить логотип "Друзья" на существующий продукт марки, речь шла об оригинальных оттенках, продуктах, привлекательных товарах и запоминающихся деталях из шоу,

— сказал основатель Revolution Beauty Адам Минто.


Упаковка каждого средства — это отдельный вид прекрасного. Так, набор Phoebe украшен изображением желтого нью-йоркского такси, которое Фиби по сценарию унаследовала от бабушки, а на упаковке теней для век Rachel изображен интерьер квартиры друзей из сериала, а именно знаковый красный диван и гитара.


Также в коллекции представлены две косметички — черная и с принтом в виде лобстеров, а еще набор из трех бархатных резинок и фиолетовое зеркало с желтой рамкой точь-в-точь как в квартире Моники.


Все средства сделаны в духе трендов 1990-х, поэтому ждите много приглушенных коричневых оттенков, блесток и забавных ретроупаковок.

Цена на продукты колеблется от 8 до 12 долларов (630—948 руб.). В России коллекция не продается, зато ее можно купить с доставкой (она обойдется в 800 руб.) на официальном сайте марки.


Надеемся, этого будет достаточно, чтобы хоть как-то развлечь вас до воссоединения "Друзей" и выхода долгожданной серии на HBO Max (съемки были приостановлены из-за пандемии коронавируса). 7 августа Дженнифер Энистон сказала Deadline, что "очень печально откладывать съемки", но пообещала фанатам, что "будет еще интереснее и веселее", когда шоу наконец-то выйдет в эфир.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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