Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Загитова фигуристка назвали самой красивой спортсменкой в мире

Российскую фигуристку Алину Загитову назвали самой красивой спортсменкой в мире. Соответствующий материал опубликован в японском издании The Digest.

Такие выводы журналисты сделали после того, как Загитова опубликовала серию фотографий в своем Instagram. Редакция отметила образ фигуристки, облаченной во все черное, а также подчеркнула, что девушка сочетает в себе «здоровый облик» и «дикий стиль».

Ранее депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что не собирается уделять внимание шоу «Ледниковый период», ведущей в котором станет Алина Загитова. Парламентарий назвала спортсменку «Муму фигурного катания». Кроме того, Роднина обвинила Загитову в «коммерческом подходе» при участии в шоу.

1 октября стало известно, что фигуристка пропустит турниры серии Гран-при сезона-2020/2021. Причины такого решения Загитовой не сообщались, по сообщениям ленты.ру.

Фото — Яндекс.Новости

Сообщение Загитова фигуристка назвали самой красивой спортсменкой в мире появились сначала на NICSTYLE.RU.

# Новости на сегодня / Астро
По материалам: nicstyle.ru

Последние новости

Россия превратится в полиэтиленоколонку
Россия превратится в полиэтиленоколонку
"Его ошибка, из-за которой он плачет": продюсер раскрыла, почему не уволили признавшегося в рукоприкладстве Башарова
"Его ошибка, из-за которой он плачет": продюсер раскрыла, почему не
Выборы в парламент стартовали в Киргизии
Выборы в парламент стартовали в Киргизии
Названы самые добрые знаки зодиака
Названы самые добрые знаки зодиака
Банки рассказали, в каких валютах россияне хранят свои сбережения
Банки рассказали, в каких валютах россияне хранят свои сбережения
Парламентская делегация Армении посетила Нагорный Карабах
Парламентская делегация Армении посетила Нагорный Карабах
Появятся ли российские миротворцы в Карабахе: события ночи 4 октября
Появятся ли российские миротворцы в Карабахе: события ночи 4 октября
АРМИ предсказывают: «В 2021 BTS распадется»
АРМИ предсказывают: «В 2021 BTS распадется»
Почему BTS заставили Чонгука материться в «Savage Love»?
Почему BTS заставили Чонгука материться в «Savage Love»?
Песков ответил на сообщения о планах Навального подать на него в суд
Песков ответил на сообщения о планах Навального подать на него в суд
Wanted: ностальгическая коллекция в честь сериала "Друзья" от Revolution Beauty
Wanted: ностальгическая коллекция в честь сериала "Друзья" от
Женские знаки Зодиака, по которым «сохнут» мужчины после разрыва отношений
Женские знаки Зодиака, по которым «сохнут» мужчины после разрыва

Топ на сегодня

"Высосаны из пальцев". РФ осадило США за тезисы по "Балканскому потоку"
"Высосаны из пальцев". РФ осадило США за тезисы по "Балканскому
В России суточный прирост больных коронавирусом приблизился к 10 тысячам
В России суточный прирост больных коронавирусом приблизился к 10
Стартовал онлайн-марафон, посвященный 80-летию системы профессионально-технического образования в стране
Стартовал онлайн-марафон, посвященный 80-летию системы
ТОП-5 привычек Чимина, которые раздражают
ТОП-5 привычек Чимина, которые раздражают
В Москве за сутки выявили максимум зараженных коронавирусом с 23 мая
В Москве за сутки выявили максимум зараженных коронавирусом с 23 мая

Еще по теме

Ирина Роднина резко высказалась об Алине Загитовой: "Муму фигурного катания меня не интересует"
Ирина Роднина предложила исключить фигуристку Алину Загитову из сборной России
Алина Загитова ревела навзрыд перед сдачей допинга
Загитова не придает большого значения уже одержанным победам