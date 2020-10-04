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Замгубернатора Челябинской области заразился коронавирусом

Замгубернатора Челябинской области заразился коронавирусом

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


У заместителя губернатора Челябинской области Анатолия Векшина выявили коронавирусную инфекцию. Его госпитализировали с 35 процентами поражения легких и двухсторонней пневмонией. Об этом сам чиновник сообщил 4 октября в своем аккаунте в Facebook.

«Вот и я стал еще одной единицей в статистике заболевших коронавирусом. Огромное спасибо врачам ОКБ №3, благодаря их труду и заботе чувствую, что иду на поправку. Болезнь очень тяжелая. У меня 35 процентов поражения легких и двухсторонняя пневмония. По своему опыту скажу, что коронавирус — это не обычное ОРВИ, а очень тяжелая болезнь», — написал Векшин.

Он призвал не слушать тех, кто пренебрежительно относится к опасности пандемии и считает, что пора забывать об ограничениях и санитарной безопасности. «Внимательно соблюдайте все меры предосторожности, а самое главное, берегите родных в преклонном возрасте», — добавил Анатолий Векшин.

На сайте регионального правительства сообщается, что в Челябинской области зафиксировано 17 106 случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии 12 973 пациента выздоровели, зарегистрировано 132 летальных исхода.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за сутки количество инфицированных коронавирусом в России составило 10 499 в 85 регионах, общее количество зараженных в стране составило 1 215 001. 

Как заявил директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова академик РАН Евгений Шляхто в интервью «Парламентской газете», второй волны COVID-19 в том виде, в каком была первая, точно не будет.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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