Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Зеленский нанес «IT-удар» по Лукашенко

Зеленский нанес «IT-удар» по Лукашенко

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Украина хочет переманить к себе высококвалифицированных IT-специалистов из Беларуси. Как говорится в указе президента Владимира Зеленского, айтишникам упростят получение вида на жительство, разрешения на работу, продлят срок разрешенного пребывания в Украине.


Пока подписан только указ о намерениях, но если все пожелания IT-сферы воплотятся в жизнь, то Украина сможет рассчитывать на волну иммигрантов из соседней страны. Предпринимателям из Беларуси и специалистам по информационным технологиям хотят разрешить свободно оставаться в Украине не 90, а 180 дней. Предполагается упрощенное получение вида на жительство за три дня, оформление разрешения на работу за 5 дней. Также ожидается, что белорусам упростят регистрацию в качестве физлица-предпринимателя в Украине.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» белорусский бизнесмен Иван Кравцов рассказал, что IT-отрасль в стране быстро развивалась, но айтишники на последних выборах не поддержали Лукашенко и теперь могут лишиться преференций.

В сентябре возмущенные действиями белорусских силовиков «киберпартизаны» взломали сайты МВД и академии Министерства внутренних дел.

Фото president.gov.ua

815 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

С кем поругались Джей-Хоуп и Ви?
С кем поругались Джей-Хоуп и Ви?
Правда ли, что Джей-Хоуп — самый богатый мембер BTS?
Правда ли, что Джей-Хоуп — самый богатый мембер BTS?
Тэмин из SHINee рассказал, насколько ему дорог Чимин из BTS
Тэмин из SHINee рассказал, насколько ему дорог Чимин из BTS
В Кремле оценили вероятность введения жестких ограничений по коронавирусу
В Кремле оценили вероятность введения жестких ограничений по
Энергетика оптимизма: почему быть позитивным человеком полезно и как этому научиться
Энергетика оптимизма: почему быть позитивным человеком полезно и как
Польша и Литва отказались отзывать дипломатов по требованию Белоруссии
Польша и Литва отказались отзывать дипломатов по требованию Белоруссии
Россия превратится в полиэтиленоколонку
Россия превратится в полиэтиленоколонку
"Его ошибка, из-за которой он плачет": продюсер раскрыла, почему не уволили признавшегося в рукоприкладстве Башарова
"Его ошибка, из-за которой он плачет": продюсер раскрыла, почему не
Выборы в парламент стартовали в Киргизии
Выборы в парламент стартовали в Киргизии
Названы самые добрые знаки зодиака
Названы самые добрые знаки зодиака
Банки рассказали, в каких валютах россияне хранят свои сбережения
Банки рассказали, в каких валютах россияне хранят свои сбережения
Парламентская делегация Армении посетила Нагорный Карабах
Парламентская делегация Армении посетила Нагорный Карабах

Топ на сегодня

"Высосаны из пальцев". РФ осадило США за тезисы по "Балканскому потоку"
"Высосаны из пальцев". РФ осадило США за тезисы по "Балканскому
В России суточный прирост больных коронавирусом приблизился к 10 тысячам
В России суточный прирост больных коронавирусом приблизился к 10
ТОП-5 привычек Чимина, которые раздражают
ТОП-5 привычек Чимина, которые раздражают
Стартовал онлайн-марафон, посвященный 80-летию системы профессионально-технического образования в стране
Стартовал онлайн-марафон, посвященный 80-летию системы
В Москве за сутки выявили максимум зараженных коронавирусом с 23 мая
В Москве за сутки выявили максимум зараженных коронавирусом с 23 мая

Еще по теме

Гражданам Украины упростят получение вида на жительство в России
Иностранцам, чьи родители и дети живут в России, упростят получение вида на жительство
В Литве упростят получение предпринимателями виз и видов на жительство
В России могут увеличить пошлину за выдачу вида на жительство