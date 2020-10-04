Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Жена болеющего Кернеса рассказала анекдот

Жена болеющего Кернеса рассказала анекдот

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Получивший отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус мэр Харькова Геннадий Кернес все еще остается под надзором медиков, а его супруга Оксана Гайсинская рассказала забавный анекдот.

— «Мне кажется, ты ко мне неровно дышишь».

— «Юля, не накручивай себя. Я астматик — отдай ингалятор».

Диалог Оксана опубликовала в «сториз».

Напомним, главный соперник Кернеса на выборах мэра Харькова Михаил Добкин снялся с выборов, признавшись, что имел непростую беседу с его семьей.

317 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Утечка воздуха на МКС: космонавтов попросили воспользоваться скотчем
Утечка воздуха на МКС: космонавтов попросили воспользоваться скотчем
Что смотреть в октябре: 10 новых сериалов
Что смотреть в октябре: 10 новых сериалов
Неделя моды в Париже: Наталья Водянова на показе Paco Rabanne
Неделя моды в Париже: Наталья Водянова на показе Paco Rabanne
Мясников вступился за Малышеву
Мясников вступился за Малышеву
Пашинян — Европе: Не остановите Турцию на Кавказе, ждите её у Вены
Пашинян — Европе: Не остановите Турцию на Кавказе, ждите её у Вены
Собянин сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве
Собянин сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве
Из-за COVID, Карабаха и Трампа: доллару напророчили резкий рост
Из-за COVID, Карабаха и Трампа: доллару напророчили резкий рост
В Армении рассказали о боях на линии соприкосновения
В Армении рассказали о боях на линии соприкосновения
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 5 по 11 октября 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 5 по 11 октября 2020 года
Главы МИД России и Армении обсудили поиски выхода из кризиса в Карабахе
Главы МИД России и Армении обсудили поиски выхода из кризиса
СМИ узнали, как демократы в США могут прийти к власти еще до выборов
СМИ узнали, как демократы в США могут прийти к власти еще до выборов
Star Wars: Squadrons оказалась приятным сюрпризом для игровых критиков
Star Wars: Squadrons оказалась приятным сюрпризом для игровых критиков

Топ на сегодня

Россия превратится в полиэтиленоколонку
Россия превратится в полиэтиленоколонку
"Его ошибка, из-за которой он плачет": продюсер раскрыла, почему не уволили признавшегося в рукоприкладстве Башарова
"Его ошибка, из-за которой он плачет": продюсер раскрыла, почему не
Польша и Литва отказались отзывать дипломатов по требованию Белоруссии
Польша и Литва отказались отзывать дипломатов по требованию Белоруссии
Выборы в парламент стартовали в Киргизии
Выборы в парламент стартовали в Киргизии
Энергетика оптимизма: почему быть позитивным человеком полезно и как этому научиться
Энергетика оптимизма: почему быть позитивным человеком полезно и как

Еще по теме

У Кернеса раскрыли причину его заражения коронавирусом
Пропавший Кернес взбудоражил СМИ
Покушение на Кернеса: появились новые версии
Мэр Харькова связал с политикой обыски по месту его работы и проживания