Жена болеющего Кернеса рассказала анекдот

Анастасия Иванова

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Получивший отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус мэр Харькова Геннадий Кернес все еще остается под надзором медиков, а его супруга Оксана Гайсинская рассказала забавный анекдот.

— «Мне кажется, ты ко мне неровно дышишь».

— «Юля, не накручивай себя. Я астматик — отдай ингалятор».

Диалог Оксана опубликовала в «сториз».

Напомним, главный соперник Кернеса на выборах мэра Харькова Михаил Добкин снялся с выборов, признавшись, что имел непростую беседу с его семьей.

