Жена болеющего Кернеса рассказала анекдот
Сегодня, 22:00 Анастасия Иванова
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»
Получивший отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус мэр Харькова Геннадий Кернес все еще остается под надзором медиков, а его супруга Оксана Гайсинская рассказала забавный анекдот.
— «Мне кажется, ты ко мне неровно дышишь».
— «Юля, не накручивай себя. Я астматик — отдай ингалятор».
Диалог Оксана опубликовала в «сториз».
Напомним, главный соперник Кернеса на выборах мэра Харькова Михаил Добкин снялся с выборов, признавшись, что имел непростую беседу с его семьей.
избранным источником в Google News
[img]"[/img]
По материалам: fakty.ua