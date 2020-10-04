Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Женские знаки Зодиака, по которым «сохнут» мужчины после разрыва отношений

Женские знаки Зодиака, по которым «сохнут» мужчины после разрыва отношений

Бытует мнение о том, что разрыв отношений мужчины переносят гораздо легче, однако астрологи считают иначе. Есть женские Знаки Зодиака, способные вскружить голову и оставить после с себя неизгладимый след, заставляющий мужчин буквально «сохнуть» по утерянной любви.


Астрологи выделяют четыре женских Знака Зодиака, которые могут не только преподнести себя, но и заставить мужчин долгое время вспоминать об отношениях, если произошел разрыв. Связь с ними не проходит бесследно, и многие представители сильного пола годами жалеют о завершении отношений с этими дамами. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают узнать о том, какие же женские Знаки Зодиака столь обворожительны и незабываемы.

Женщина-Овен

Роковые красотки, какими являются женщины этого созвездия, обладают врожденной харизмой и обаянием, которое нельзя не заметить. Несмотря на волевой характер, эти дамы способны покорить любого мужчину, даже отказав ему в знакомстве.

Свободолюбивые Овны способны перевернуть мировоззрение человека, с которым решили соединить судьбы, и быть верными спутницами жизни. Впустив мужчину в свою жизнь, женщина-Овен окружает его заботой, не дает скучать и раз за разом удивляет своего избранника. Разрыв с темпераментной женщиной оставляет неизгладимый след, и мужчина надолго запоминает роман, который ударяет в голову не хуже крепкого алкоголя.

Женщина-Рак


Известно, что Раки в большинстве своем сентиментальны, однако эта черта больше присуща женщинам. Утонченные и романтичные, они приковывают к себе внимание мужчин, побуждая тех заботиться и ограждать хрупких женщин от любой напасти.

Женщины-Раки знают толк в создании уюта и неповторимой атмосферы гармонии в жилище. Мужчинам представительницы этого созвездия дарят всю свою любовь и искренность, создавая те самые сказочные отношения, в которых многие так нуждаются. Тем, кто по недоразумению решается разорвать отношения с женщинами-Раками, в будущем приходится страдать, вспоминая уютные вечера, наполненные любовью и взаимопониманием, вкусные ужины и мягкую заботу.

Женщина-Водолей

Харизматичные женщины этого Знака знают себе цену и привлекают внимание мужчин позитивной энергетикой. Сводолюбивые и умные, женщины-Водолеи не привыкли зависеть ни от кого, но повстречав единственного, могут поступиться своими идеалами в пользу отношений.

Тем мужчинам, которым посчастливилось встречаться с дамами этого созвездия, несказанно повезло, но не все ценят то, что у них есть. После расставания мужчины долго не могут забыть отношений, переживают и пытаются вернуть партнершу, однако женщины-Водолеи не прощают предательства и никогда не возвращаются к тем, кто не оправдал доверия. Мужчины долго страдают из-за пустоты в душе и невозможности найти похожую спутницу жизни, ведь дамы-Водолеи с их невероятной энергией заполняют собой мысли и чувства бывших партнеров.

Женщина-Дева


Педантичные, с безупречным вкусом, гордой осанкой и знающие себе цену Девы производят впечатление деловых особ, которым есть дело лишь до работы. Несмотря на такую репутацию дамы этого Знака оставляют неизгладимый след в сердцах мужчин.

Женщины-Девы, выбирая спутника жизни, ставят его интересы выше своих, позволяя им становиться добытчиками и защитниками. Искренняя поддержка и помощь от дам этого Знака дает мужчинам стимул к саморазвитию, но не все ценят предоставленные возможности. Расставание с избранницами не проходит бесследно, и мужчины после разрыва отношений долгое время не могут забыть своих спутниц, однако вернуть былое доверие и любовь уже не получится. Тоска, одиночество и беспомощность заставляют «сохнуть» и преподносят болезненный урок тем, кто не ценил своего счастья.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Песков ответил на сообщения о планах Навального подать на него в суд
Песков ответил на сообщения о планах Навального подать на него в суд
Wanted: ностальгическая коллекция в честь сериала "Друзья" от Revolution Beauty
Wanted: ностальгическая коллекция в честь сериала "Друзья" от
Женские знаки Зодиака, по которым «сохнут» мужчины после разрыва отношений
Женские знаки Зодиака, по которым «сохнут» мужчины после разрыва
Кожа — хит сезона: как этот материал носят Юлия Снигирь, Татьяна Навка, Дарья Клюкина и другие наши звезды
Кожа — хит сезона: как этот материал носят Юлия Снигирь, Татьяна
Говорим о «Большой Турции», думаем о «Большом Иране» — интервью
Говорим о «Большой Турции», думаем о «Большом Иране» — интервью
Конец ретроградного Плутона 4 октября: какие счастливые перемены ждут нас осенью
Конец ретроградного Плутона 4 октября: какие счастливые перемены ждут
Глава МИД Азербайджана и Боррель обсудили конфликт в Карабахе
Глава МИД Азербайджана и Боррель обсудили конфликт в Карабахе
Премьер Украины заявил о вероятной отмене пенсий через 15 лет
Премьер Украины заявил о вероятной отмене пенсий через 15 лет
Песков рассказал о подготовке встречи Путина с лидерами думских фракций
Песков рассказал о подготовке встречи Путина с лидерами думских
У группы Blackpink вышел дебютный альбом
У группы Blackpink вышел дебютный альбом
Глава Камчатки предложит создать единую систему мониторинга экологии
Глава Камчатки предложит создать единую систему мониторинга экологии
Росстат рассказал о смертности в августе
Росстат рассказал о смертности в августе

Топ на сегодня

"Высосаны из пальцев". РФ осадило США за тезисы по "Балканскому потоку"
"Высосаны из пальцев". РФ осадило США за тезисы по "Балканскому
Эксперты рассказали, как ослабление рубля повлияет на кредиты и вклады
Эксперты рассказали, как ослабление рубля повлияет на кредиты и вклады
В России суточный прирост больных коронавирусом приблизился к 10 тысячам
В России суточный прирост больных коронавирусом приблизился к 10
ТОП-5 привычек Чимина, которые раздражают
ТОП-5 привычек Чимина, которые раздражают
Стартовал онлайн-марафон, посвященный 80-летию системы профессионально-технического образования в стране
Стартовал онлайн-марафон, посвященный 80-летию системы

Еще по теме

В какие Знаки Зодиака чаще всего влюбляются женщины
Роковые женщины по знаку Зодиака: они сводят с ума и уходят
Знаки Зодиака среди мужчин, обладающие невидимой поразительной силой, они сражают наповал
Самые обольстительные женские знаки Зодиака, они всегда окружены мужским вниманием