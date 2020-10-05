5 главных вещей женского гардероба по мнению Джорджо Армани

Лидия Мартынова

Интервью, которые дает Джорджо Армани, можно пересчитать по пальцам. Именно поэтому каждый его совет так ценен.Модельер рассказал Vogue о том, как должен выглядеть идеальный женский гардероб.Какие пять предметов гардероба должны быть у каждой женщины по мнению Армани:1. «Жакет. Для меня это главный элемент любого гардероба — как женского, так и мужского. Это универсальная вещь, которую я сделал повседневной и удобной, а не ограничивающей. Жакеты, разработанные еще в восьмидесятые, стали моим козырем. Но я постоянно их переосмысливаю и перерабатываю.2. Удобный брючный костюм.3. Базовые футболки.4. Женственные блузки.5. Длинное пальто».