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5 главных вещей женского гардероба по мнению Джорджо Армани

5 главных вещей женского гардероба по мнению Джорджо Армани
Интервью, которые дает Джорджо Армани, можно пересчитать по пальцам. Именно поэтому каждый его совет так ценен.
Модельер рассказал Vogue о том, как должен выглядеть идеальный женский гардероб.
Какие пять предметов гардероба должны быть у каждой женщины по мнению Армани:

1. «Жакет. Для меня это главный элемент любого гардероба — как женского, так и мужского. Это универсальная вещь, которую я сделал повседневной и удобной, а не ограничивающей. Жакеты, разработанные еще в восьмидесятые, стали моим козырем. Но я постоянно их переосмысливаю и перерабатываю.

2. Удобный брючный костюм.

3. Базовые футболки.

4. Женственные блузки.

5. Длинное пальто».
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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