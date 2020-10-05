7 признаков, что ваш мужчина — ваша родственная душа

Вадим Карасев

Родство душ — это не вымысел и не фантазии чрезмерно романтичных людей. Родственные души действительно существуют. Вы всегда можете проверить, насколько вы близки духовно с вашим мужчиной, по нескольким особым признакам.

Иногда родственные души встречаются благодаря общим друзьям и знакомым. Это одна из причин уважать даже тех людей, которые вам не нравятся: они могут случайно или нарочно свести вас с тем, кто сделает вашу жизнь прекраснее. В любви нужно цепляться за любую, даже самую тонкую соломинку.

Чувство дежавю

У Вас может возникнуть ощущение, что вы встречались с этим мужчиной ранее — где-то во сне или в ином измерении, в другой жизни. Возможно, что вы действительно живете не в первый раз, и в одной и прошлых жизней у вас с этим человеком была любовь и глубокая связь.

Дежавю — это ощущение, будто происходящее сейчас уже случалось когда-то в прошлом, хотя этого точно не было. Это один из самых главных показателей того, что вы являетесь родственными душами: вы настолько близки, что видитесь снова и снова в новых жизнях.

Также следует слушать интуицию. Иногда мы чувствуем очень близкого человека за версту. Шестое чувство действительно очень полезно в этом плане. Развивайте его посредством трех простых упражнений на каждый день.

Необъяснимо сильное притяжение

Порой бывает так, что мужчина необъяснимо сильно нравится с первых минут. Это может быть признаком родственной души, а может указывать на кармическую связь, поэтому при наличии такого признака лучше обращать внимание на другие.

Необъяснимое притяжение иногда бывает показателем того, что мужчина действительно очень близок вам по энергетике, по духу, по мировоззрению. Если ауры двух людей очень похожи, то при их соприкосновении возникает резонанс, который ощущается всеми фибрами души, каждой клеточкой тела.

Абсолютно схожие жизненные цели и принципы

У родственных душ часто складывается одно и то же мнение практически по всем вопросам или, как минимум, по важным. Например, родственные души одинаково относятся к деньгам, одинаково рассуждают о смысле жизни.

У таких людей не бывает разногласий по важным вопросам, но если они и есть, то компромисс очень быстро находится. Если у вас с мужчиной происходит то же самое, значит, он точно является вашей родственной душой, а не просто человеком со схожими устоями.

Вы любите или принимаете его недостатки

Родственные души — это когда недостатки другого становится легко обойти или простить. Важно, чтобы в этом была взаимность. Если такой процесс будет односторонним, это не родство душ, а токсичные и больные отношения жертвы и тирана.

Это происходит не из-за страха потерять человека, а абсолютно автоматически. Женщина в таком случае не может объяснить, почему ей нравится тот или иной недостаток в мужчине.

Ментальная связь

Родственные души часто начинают или заканчивают предложения друг за друга или делают что-то одинаково. Иногда это проявляется в том, что мужчина догадывается о мыслях женщины и знает, где она в данный момент, и наоборот.

Также родственные души всегда чувствуют, если их вторая половина в беде. Они звонят в такие моменты друг другу и действительно оказывается, что человек по уши в проблемах.

Встреча при очень странных обстоятельствах

Такой мужчина очень быстро и внезапно появляется в жизни. Вы обязательно почувствуете его энергетически. Такая встреча происходит зачастую очень необычно. После первой встречи сразу начинаются звонки, переписки, комплименты.

Любовь развивается очень быстро, потому что нет возможности противостоять магическому духовному магнетизму. Хочется как можно ближе познакомиться с таким человеком, поэтому многие готовы идти на странные и смелые поступки.

Зависть и негатив окружающих

Это косвенный признак, но окружающие люди могут очень резко реагировать на такие отношения. Родственники и друзья могут начать отговаривать женщину от отношений с таким мужчиной.

Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают. что если вдруг из-за такой любви многие люди начали от вас отворачиваться, это указывает на то, что связь с мужчиной действительно уникальна.