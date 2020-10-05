Акция оппозиции в Тбилиси: столкновения и четверо задержанных

Алексей Вольцев

В ходе акции протеста представителей оппозиционного блока «Стратегия Агмашенебели» в центре Тбилиси возле мэрии произошло столкновение участников с правоохранителями.

Полиция задержала четырех участников акции.

Представители «Стратегии Агмашенебели» заявляют, что выступают против того, чтобы членам их партии были выписаны штрафы за расклеивание плакатов, требуя их списания.

Лидер партии Георгий Вашадзе заявил журналистам, что до тех пор, пока задержанных не отпустят, они не разойдутся. Политик назвал находящихся на месте правоохранителей провокаторами.