Армянская община Абхазии создала комитет по оказанию помощи Арцаху
Вчера, 12:10 Лидия Мартынова
Армянская община Абхазии создает оргкомитет по координации действий, направленных на оказание помощи народу Арцаха, передает «Апсныпресс».
Армянская община Абхазии продолжает сбор средств в поддержку народа Нагорного Карабаха. О начале гуманитарной акции объявил герой Абхазии, председатель Армянской общины Абхазии Галуст Трапизонян 1 октября на совете общины в Сухуме.
«Мы пытаемся оказать помощь Арцаху в этой сложной ситуации», — сказал член совета Армянской общины Абхазии Сурен Керселян.
Он сообщил, что инициатива сбора средств принадлежит гражданам, которые обратились к руководству общины. В связи с этим было принято решение о создании оргкомитета по координации действий. Встречи актива армянских общин проходят в районах Абхазии.
По материалам: eadaily.com