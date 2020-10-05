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Армянская община Абхазии создала комитет по оказанию помощи Арцаху

Армянская община Абхазии создала комитет по оказанию помощи Арцаху

Армянская община Абхазии создает оргкомитет по координации действий, направленных на оказание помощи народу Арцаха, передает «Апсныпресс».

Армянская община Абхазии продолжает сбор средств в поддержку народа Нагорного Карабаха. О начале гуманитарной акции объявил герой Абхазии, председатель Армянской общины Абхазии Галуст Трапизонян 1 октября на совете общины в Сухуме.

«Мы пытаемся оказать помощь Арцаху в этой сложной ситуации», — сказал член совета Армянской общины Абхазии Сурен Керселян.

Он сообщил, что инициатива сбора средств принадлежит гражданам, которые обратились к руководству общины. В связи с этим было принято решение о создании оргкомитета по координации действий. Встречи актива армянских общин проходят в районах Абхазии.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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