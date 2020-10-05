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Бен Стиллер примет участие в фильме о карантине с Энн Хэтэуэй

Бен Стиллер примет участие в фильме о карантине с Энн Хэтэуэй
. Бен Стиллер, Лили Джеймс и Стивен Мерчант ведут переговоры об участии в фильме Lockdown ("Карантин"), главные роли в котором сыграют Энн Хэтэуэй и Чивитель Эджиофор, сообщает Deadline.

Режиссер проекта Даг Лайман, а сценарий написал Стивен Найт ("Острые козырьки").

События ленты разворачиваются на фоне пандемии коронавируса. Постоянно ссорящаяся пара (Хэтэуэй и Эджиофор) договаривается о перемирии, чтобы вместе совершить рискованную кражу ювелирных изделий из самого известного лондонского магазина — Harrods.


На второстепенные роли в картине претендуют Дьюли Хилл, Жасмин Саймон и Марк Гейтисс.


Съемочный процесс уже начался в строгом соответствии со всеми мерами предосторожности.

Даг Лайман также готовится к работе над фильмом с участием Тома Круза, съемки которого будут проходить в космосе при поддержке NASA и Илона Маска.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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