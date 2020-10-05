Бен Стиллер примет участие в фильме о карантине с Энн Хэтэуэй
Сегодня, 05:30 Алексей Вольцев
. Бен Стиллер, Лили Джеймс и Стивен Мерчант ведут переговоры об участии в фильме Lockdown ("Карантин"), главные роли в котором сыграют Энн Хэтэуэй и Чивитель Эджиофор, сообщает Deadline.
Режиссер проекта Даг Лайман, а сценарий написал Стивен Найт ("Острые козырьки").
События ленты разворачиваются на фоне пандемии коронавируса. Постоянно ссорящаяся пара (Хэтэуэй и Эджиофор) договаривается о перемирии, чтобы вместе совершить рискованную кражу ювелирных изделий из самого известного лондонского магазина — Harrods.
На второстепенные роли в картине претендуют Дьюли Хилл, Жасмин Саймон и Марк Гейтисс.
Съемочный процесс уже начался в строгом соответствии со всеми мерами предосторожности.
Даг Лайман также готовится к работе над фильмом с участием Тома Круза, съемки которого будут проходить в космосе при поддержке NASA и Илона Маска.
По материалам: ria.ru