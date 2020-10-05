Чем удивит туристов Самарская область на Новый год

Влада Некрасова

В Самарской области фиксируют рост туристических прибытий этой осенью и готовят увлекательные туристические предложения на зимний сезон и 2021 год. Как изменился турпоток в регион, и чем Самара удивит туристов на новогодние праздники?

В ходе онлайн-конференции ИД «Коммерсант» руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов рассказал о том, как на туризм региона повлияла пандемия коронавируса, и какие проекты разрабатываются на ближайшую и среднесрочную перспективу.

По словам г-на Абдрашитова, текущий год для туризма Самарской области можно разделить на три периода. Первый – это период с января до первой половины марта, где на волне интереса туристов к заездам на новогодние каникулы и сезонные праздники турпоток вырос на 11%. Второй этап связан с введением ограничений из-за угрозы распространения коронавируса (середина марта – середина июню). В этот непростой период турпоток в Самарскую область упал до 90%.

Однако июль-август уже прошли под знаком возвращения туристов. Более того, количество туристских прибытий за эти два месяца выросло на 20% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Этот тренд сохранился и в сентябре.

«Сентябрь прошел успешнее, чем в предыдущие два года – как по загрузке объектов размещения, так и по туристическому потоку и объему реализованных туруслуг. По итогам первого месяца осени у нас будет рост основных показателей», – подчеркнул руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области.

По его словам, если позволит эпидемиологическая ситуация, то в регионе до конца года будут проведены плановые событийные и другие мероприятия, что также позволит обеспечить загрузку объектов и поддержать позитивную динамику в туротрасли.

КАК ИЗМЕНИЛСЯ ТУРПОТОК В САМАРСКУЮ ОБЛАСТЬ

Пандемия повлияла на структуру туристического потока Самарской области. Если в прошлые годы основную долю турпотока формировали туристы из Приволжского Федерального округа, то в этом году в лидерах прибытий гости с Урала. Преимущественно это туристы из Челябинской и Свердловской областей.

Второе место по прибытиям в Самарскую область - за путешественниками из соседних регионов: Оренбургской, Саратовской и Пензенской областей, Башкирии и других регионов ПФО. Как правило, жители этих территорий добираются до Самарской области на личном автотранспорте.

Третье место по турпотоку в самарский регион в сезоне-2020 занимаю туристы из Москвы и других субъектов ЦФО.

Как подчеркнул Артур Абдрашитов, этот же ТОП-3 в структуре турпотока Самарской области сохранится и в ближайшие несколько месяцев.

НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ЗАПУСТЯТ РЕТРОПОЕЗД

На новогодние каникулы Самарская область готовит сюрприз для всех поклонников экскурсионного отдыха. Вместе с РЖД и туроператором «РЖД тур» регион планирует запустить экскурсионный ретро-поезд.

«На таком новогоднем ретропоезде можно будет совершить увлекательное путешествие по Самарской области продолжительностью почти на весь день», – отметил Артур Абдрашитов.

Кроме того, в зимнем сезоне Самарская область предложит туристам отдых в загородных объектах размещения, санаторно-курортное лечение, а также разнообразный активный отдых.

В регионе находятся три горнолыжных комплекса, зимой прокладываются трассы для беговых лыж, в том числе, есть маршруты с переходами через Волгу. Также туристов ждут экскурсии на воздушных подушках по Волге, квадро-туры, туры на снегоходах и собачьих упряжках, и, конечно же, волжская гастрономия и «Жигулевское» пиво.

ВОЛГАФЕСТ РАССКАЖЕТ О ВЕЛИКОМ ВОЛЖСКОМ ПУТИ

Сегодня в Самарской области активно формируют план мероприятий на 2021 год. Одним из главных событий станет фестиваль «Волгафест», который проходит в начале лета в Самаре. Как сообщил Артур Абдрашитов, готовится несколько концепций этого мероприятия, который в следующем году планируется провести в традиционные сроки.

Одним из наиболее вероятных сценариев «Волгафеста» является сюжет, посвященный становлению Великого Волжского пути.

«Планируется собрать в Самаре все регионы, участвующие в этом проекте, чтобы презентовать на набережной Волги историю и культуру тех городов, которые традиционно располагались на Великом Волжском пути», – сообщил г-н Абдрашитов.

По его словам, подробности «Волгафест»-2021 будут представлены в ближайшие несколько месяцев.