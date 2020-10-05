Что на самом деле означает имя «V» из BTS
Долгое время, Тэхён (Taehyung) скрывал, что на самом деле означает его сценический псевдоним «V», фанаты строили гипотезы, предполагали, какой смысл несёт — столь лаконичный никнейм «V». Лишь недавно карты были раскрыты. Оказывается, на заре карьеры Тэхёну было предложено выбрать три псевдонима на выбор: Six, Lex и V.
Я долго думал, если честно, какой именно псевдоним мне выбрать, сначала остановился на Lex, но потом мне он показался бессмысленным, однажды пришло в голову слово «Виктория», которое означает «Победа» и тогда сразу решил, буду — Ви.
рассказал Тэхён недавно в интервью
При этом, в группе Тэхёна по никнейму зовут всё реже, и возможно скоро «V» окончательно уйдет в прошлое. Зато никнейм сделал своё дело. Как корабль назовёшь, так он и поплывёт. За семь лет существования группы псевдоним принёс айдолам десятки побед и столько же его обладателю.Подпишись на нас в Яндекс Новости