Что на самом деле означает имя «V» из BTS

Анастасия Иванова

Долгое время, Тэхён (Taehyung) скрывал, что на самом деле означает его сценический псевдоним «V», фанаты строили гипотезы, предполагали, какой смысл несёт — столь лаконичный никнейм «V». Лишь недавно карты были раскрыты. Оказывается, на заре карьеры Тэхёну было предложено выбрать три псевдонима на выбор: Six, Lex и V.

Я долго думал, если честно, какой именно псевдоним мне выбрать, сначала остановился на Lex, но потом мне он показался бессмысленным, однажды пришло в голову слово «Виктория», которое означает «Победа» и тогда сразу решил, буду — Ви.

рассказал Тэхён недавно в интервью

При этом, в группе Тэхёна по никнейму зовут всё реже, и возможно скоро «V» окончательно уйдет в прошлое. Зато никнейм сделал своё дело. Как корабль назовёшь, так он и поплывёт. За семь лет существования группы псевдоним принёс айдолам десятки побед и столько же его обладателю.

Подпишись на нас в Яндекс Новости