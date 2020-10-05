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Иран усилил «концепцию войны» против США новой базой в Ормузском проливе

Иран усилил «концепцию войны» против США новой базой в Ормузском проливе

Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана объявили сегодня, 5 октября, об открытии новой базы в Ормузском проливе (связывает Персидский залив с Аравийским морем) в городе Сирик (провинция Хормозган). База была открыта в ходе большой церемонии, на которой присутствовал командующий КСИР бригадный генерал Хосейн Салами, сообщает новостное агентство Tasnim.

База позволяет ВМС КСИР лучше контролировать район Персидского залива, место, откуда можно проводить наступательные и оборонительные операции против сил США в этом регионе, а также более быстрое закрытие проливов в случае военной эскалации. Ормузский пролив — стратегическая артерия мирового энергетического рынка, через которую ежедневно проходит до 25% всей нефти, поставляемой на внешние рынки. Основными получателями чёрного золота, проходящего через пролив, являются Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Сингапур.

Как отмечает в понедельник израильский портал Israel Defense, комментирую открытие Ираном новой военной базы в зоне Персидского залива, «концепция войны» Исламской Республики против ВМС США основана на создании несколько кругов обороны в Ормузском проливе, призванных проводить «многоуровневые атаки с использованием десятков быстроходных катеров, оснащённых ракетами и торпедами, установку морских мин, задействование десятков малых подводных лодок», а также привлечение береговых противокорабельных средств поражения и ударных беспилотников. Усиление обороны Ормузского пролива является дополнительным шагом в росте мощи Ирана в военно-морской сфере — как часть его ответа на военную напряжённость с США в последние годы в районе Персидского залива, отмечает издание.

Как сообщало ИА Newstes, в ходе учений «Великий пророк — 14» на юге Ирана, в провинции Хормозган, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) запустил в конце июля из находящихся под землёй установок баллистические ракеты средней дальности. Таким образом, как отмечали западные СМИ, элитные части Вооружённых сил Ирана показали практически все свои ударные средства и наступательные возможности. Эпицентром отработки действий ракетных, авиационных и корабельных сил КСИР стал сконструированный в порту Бендер-Аббас и отбуксированный в Ормузский пролив макет американского авианосца типа «Нимиц». В своих репортажах государственное телевидение ИРИ показало тогда пуски ракет с морских, воздушных и наземных платформ, в том числе и из подземных шахт. Часть из них была нацелена на «авианосец» ВМС США. Всё это привело к тому, что на двух американских базах в регионе — авиабазе «Аль-Дафра» в Объединённых Арабских Эмиратах и ​​на авиабазе «Эль-Удейд» на территории Катара, где расположен передовой штаб Центрального командования ВС США, — была объявлена повышенная боеготовность.

В прошлом месяце Вооружённые силы Ирана провели масштабные трёхдневные учения под кодовым названием «Зольфагар 99» на южном побережье страны. Маневры прошли с участием подразделений ВМФ, ПВО, ВВС и Сухопутных войск Ирана на площади 2 миллиона квадратных километров к востоку от Ормузского пролива и в северной части Индийского океана. «Враги Исламской Республики должны знать, что в случае совершения ими какой-либо стратегической ошибки география сражений и реакция Ирана на их шаги не будут ограничиваться регионом Западной Азии, и им предстоит столкнуться с обширным полем битвы», — предупредил перед учениями заместитель координатора иранской армии контр-адмирал Хабиболла Сайяри.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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