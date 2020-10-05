Ярмарку искусства BRAFA перенесли на январь 2022 года из-за пандемии

Алексей Вольцев

Брюссельскую ярмарку искусства BRAFA из-за пандемии перенесли, 66-й по счету смотр пройдет в январе 2022 года, сообщили в пресс-службе.

BRAFA — традиционно первое крупное международное мероприятие в арт-календаре. Одним из аргументов принятого решения стало наступление осенне-зимнего периода, новые ограничения по перемещению между европейскими странами и усиление мер безопасности.

“Безусловно, это было крайне непростое решение, — привели в пресс-службе слова президента BRAFA Харольд т’Кинт де Роденбеке. — Но для нас главное — не подвергать необоснованному риску наших посетителей и участников. Наши участники рвались продолжать работу, свой приезд подтвердили почти все. Однако мы осознаем, что существует немалая вероятность отмены ярмарки в последний момент. Мы пришли к выводу, что разумнее всего будет перенести ярмарку прямо сейчас”

Ярмарка — очень крупное международное событие: из 130 участвующих галерей две трети приезжают в Брюссель из других стран. В прошлом году смотр посетило 68 тысяч человек.

Новая ярмарка должна пройти с 23 по 30 января 2022 года.