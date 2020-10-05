Эксперт объяснил, кому нужна банковская страховка от мошенников
Мошенничество с банковскими картами стало неотъемлемой чертой нашего времени. И банки не преминули воспользоваться этим трендом. Все чаще кредитно-денежные организации предлагают за дополнительную плату застраховать вашу карту от мошенничества. Но есть один хитрый нюанс, отметил юрист Михаил Алексеев.
"Если человек попался на удочку злоумышленников и самостоятельно назвал личную информацию или какие-то цифры с банковской карты, и денежные средства ушли переводом с его карты, то банк ему не обязан выплачивать никакую компенсацию, была страховка или нет", – рассказал радио Sputnik юрист.
По его словам, дело в том, что страховые компании не страхуют риски, которые связаны с действиями самого застрахованного лица.