Эсминец НАТО зашел в Черное море

Лидия Мартынова

Эскадренный миноносец Dragon ВМС Великобритании зашел в акваторию Черного моря, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.

В ведомстве отметили, что силы Черноморского флота начали слежение за иностранным боевым кораблем.

Ранее российские военные сентября констатировали, что корабли НАТО стали находиться в Черном море дольше, чем в 2019 году. Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России — первый заместитель начальника Генштаба Сергей Рудской сообщал, что количество заходов остается высоким, а общая продолжительность пребывания возросла на 33 процента.

Он добавил, до 40 процентов этих кораблей несут высокоточное оружие большой дальности. В качестве примера он привел американский эсминец «Франклин Рузвельт», который может нести до 90 крылатых ракет «Томагавк».

По его словам, НАТО увеличило в Черном море интенсивность не только ВМС, но и стратегической авиации, а также средств воздушной и морской разведки.