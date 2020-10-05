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Как перехлождение влияет на Ковид-19?

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная раскрыла влияние переохлаждения на иммунитет к COVID-19.

«Переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекционным заболеваниям, что особенно опасно в холодное время года», — сказала специалист, подчеркнув, что необходимо соблюдать все меры профилактики, рекомендованные Роспотребнадзором, масочный режим, гигиену рук, социальную дистанцию и не переохлаждаться.

Наталья Пшеничная отметила, что коронавирусная инфекция новая, поэтому делать какие-то прогнозы о росте и спаде заболеваемости затруднительно.

Ранее в Минздраве россиянам раскрыли правильный способ ношения защитной маски, ее необходимо носить согласно инструкции, независимо от ее цвета. Также следует постоянно менять индивидуальные средства защиты, а после использования выбрасывать. Многоразовую маску следует регулярно стирать перед повторным использованием.

Фото — fb.ru

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По материалам: nicstyle.ru

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