Лавров назвал тон руководства Германии по отношению к России неприемлемым

Лидия Мартынова

Глава МИД России Сергей Лавров назвал неприемлемым тон, который допускают некоторые представители руководства ФРГ в разговоре с РФ, выразив надежду, что эта аномалия скоро закончится.





"То, как сейчас некоторые представители германского руководства разговаривают с РФ, я считаю не только неприемлемым, но и отражающим полное предание забвению той эпохи, которая всеми считалась историческим завоеванием немцев и русских (объединения Германии - ред.) и затем стала завоеванием уже всей Европы",- заявил Лавров на пресс-конференции с участием Ассоциации европейского бизнеса.

"Это печально, и я очень надеюсь, что эта аномалия пройдет, и она не может отражать истинного отношения немцев к России", - отметил он.