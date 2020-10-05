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Лавров назвал тон руководства Германии по отношению к России неприемлемым

Лавров назвал тон руководства Германии по отношению к России неприемлемым
Глава МИД России Сергей Лавров назвал неприемлемым тон, который допускают некоторые представители руководства ФРГ в разговоре с РФ, выразив надежду, что эта аномалия скоро закончится.


"То, как сейчас некоторые представители германского руководства разговаривают с РФ, я считаю не только неприемлемым, но и отражающим полное предание забвению той эпохи, которая всеми считалась историческим завоеванием немцев и русских (объединения Германии - ред.) и затем стала завоеванием уже всей Европы",- заявил Лавров на пресс-конференции с участием Ассоциации европейского бизнеса.

"Это печально, и я очень надеюсь, что эта аномалия пройдет, и она не может отражать истинного отношения немцев к России", - отметил он.

# Политика
По материалам: ria.ru

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