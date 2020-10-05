Лунный день сегодня 5 октября 2020 года

Вадим Карасев

Отслеживать лунный календарь значит всегда и при любых обстоятельства оставаться в выигрыше. Рекомендации астрологов позволят откорректировать жизненный курс.

Сегодня рекомендуется освежить мысли и взглянуть на обыденные вещи под иным углом, чтобы увидеть скрытые факты, начать что-то новое или найти новый источник дохода. Включается гармоничное воздействие земной стихии, которая способствует усвоению прошедшего, недавно открытого, обретенного. В целом это будет приятный процесс: такое состояние подарит импульс, чтобы пойти вперед, и пробудит вкус к жизни. Как известно, на оптимистичной волне можно обернуть любое случайное событие в свою пользу.

Фаза Луны: 18-19 лунные сутки. Убывающая Луна в Тельце отключит чувство самосохранения, но повысит градус ответственности за слова и поступки. При таком раскладе можно свернуть горы и завоевать мир.

Магнитные бури: магнитосфера Земли слегка возмущена солнечными вспышками. К счастью, это не отразится на самочувствии и настроении: угроза магнитной бури минимальна.

Благоприятные дела 5 октября:

общение с родителями, родственниками, друзьями;коммерческая деятельность;развитие кулинарных навыков;творческая работа;возврат долга, погашение кредита, оплата коммунальных платежей;решение важных вопросов.

Опасности и риски 5 октября:

Домашние дела при Луне в Тельце

скоропалительные решения;невыполненные обещания;неумение ясно излагать свои мысли;доверчивость и откровенность с посторонними;строгое отношение к себе и своим успехам.

Сегодня захочется устроить генеральную уборку, такую, чтобы чистота пола ослепляла, а в квартире еще долго стоял резкий запах морского бриза. Единственная проблема — азарта будет куда больше, чем сил. Поэтому астрологи советуют не нагружать себя домашними делами, лучше попросить близких о помощи. Не стоит начинать неделю с переутомления и раздражения.

Внешний вид по лунному календарю

Под эгидой Тельца лучше придерживаться классики. Если на сегодня у вас назначены важные встречи или деловые переговоры, команда сайта dailyhoro.ru советует отложить все яркие и вызывающие аксессуары и сделать образ сдержанным, без всяких излишеств. Это подчеркнет профессионализм, а также поможет создать впечатление успешного и ответственного специалиста, знающего себе цену.

Деньги и работа в понедельник

На профессиональном поприще все спокойно, по плану и без осечек. Лунный Телец не даст заскучать и не позволит спустить на тормозах собственные недочеты и мелкие ошибки. День пройдет отлично, если держать себя в рабочем тонусе и участвовать в жизни коллектива. Тем, кто находится в поиске работы, предоставится счастливый шанс найти свое призвание. В плане доходов людей ждет много новостей и возможностей. Луна в Тельце сулит выгодную покупку и свободу от долговых обязательств.

Любовь и отношения сегодня

В семейной жизни все складывается замечательно, если не считать небольших волнений, вызванных мнительностью и ревностью. Не стоит искать поводов для конфликта, лучше культивируйте в себе доверие к любимому человеку, уважение его свободы и права на личное мнение. Сила сегодня — в доверии к людям. Будьте внимательны не только к близким, но и к окружающим. Общение на интересующие темы может оказаться очень перспективным.

Настроение и здоровье 5 октября

Сегодня нас ждет немало дел, на которые потребуется много эмоциональных и физических сил, поэтому не стоит пренебрегать отдыхом. Не работайте сверх меры, высыпайтесь, берегите себя. Своевременно питайтесь, больше ходите пешком и хотя бы несколько минут выделите под медитацию расслабления, чтобы расслабиться и привести внутреннее состояние к гармонии. Физическим упражнениям лучше предпочесть дыхательную гимнастику: она поможет успокоить нервы.