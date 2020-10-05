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Матчи сборной Украины против Германии и Испании пройдут со зрителями

Матчи сборной Украины против Германии и Испании пройдут со зрителями
В Киеве разрешили проводить международные футбольные матчи в присутствии зрителей. Такое решение приняла городская государственная администрация.

Как сообщает пресс-служба КГГА, Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении международных матчей под эгидой УЕФА с частичным привлечением болельщиков – до 30% от вместимости стадионов.
Таким образом, матчи Лиги наций, которые сборная Украины проведет против команд Германии (10 октября) и Испании (13 октября) на НСК "Олимпийский", пройдут с болельщиками.

Также зрители смогут посетить отборочный матч молодежного Евро 2021 между сборными Украины и Румынии, он состоится на "Оболонь Арене" 9 октября.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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