Матчи сборной Украины против Германии и Испании пройдут со зрителями

Анастасия Иванова

В Киеве разрешили проводить международные футбольные матчи в присутствии зрителей. Такое решение приняла городская государственная администрация.Как сообщает пресс-служба КГГА, Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении международных матчей под эгидой УЕФА с частичным привлечением болельщиков – до 30% от вместимости стадионов.Таким образом, матчи Лиги наций, которые сборная Украины проведет против команд Германии (10 октября) и Испании (13 октября) на НСК "Олимпийский", пройдут с болельщиками.Также зрители смогут посетить отборочный матч молодежного Евро 2021 между сборными Украины и Румынии, он состоится на "Оболонь Арене" 9 октября.