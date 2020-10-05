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Минздрав: как правильно носить медицинскую маску

Медицинскую маску необходимо носить согласно инструкции, независимо от ее цвета. Правильный способ ношения защитной маски раскрыл член общественного совета при Минздраве России, основатель онлайн-платформы zdorovie.ru Эрик Бровко в беседе с радио Sputnik.

«Сторону, которая стерильная, прикладываем к лицу, а внешняя сторона должна смотреть наружу. Обычно это достаточно понятно, исходя из общего вида маски», — сказал эксперт.

Бровко призвал постоянно менять индивидуальные средства защиты, а после использования выбрасывать. Он уточнил, что многоразовую маску следует регулярно стирать перед повторным использованием.

Специалист посоветовал носить маску в отдельном кармане или же иметь для нее специальный небольшой пакет. «Если вы носите маску на руке, на нее попадает пыль, грязь с улицы <…> Класть в сумку, где валяются ключи, телефон, тоже не нужно, лучше иметь отдельное место в сумке, где больше ничего не лежит, и куда вы не полезете грязными руками», — пояснил он.

Ранее Роспотребнадзор назвал некачественные медицинские маски бесполезными в пандемию коронавируса. Так, если у изделия нет сертификата об использовании в медицинских целях, в качестве защиты его использовать бесполезно.

Источник: лента.ру

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# Астро
По материалам: nicstyle.ru

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