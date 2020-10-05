Минздрав: как правильно носить медицинскую маску

Анастасия Иванова

Медицинскую маску необходимо носить согласно инструкции, независимо от ее цвета. Правильный способ ношения защитной маски раскрыл член общественного совета при Минздраве России, основатель онлайн-платформы zdorovie.ru Эрик Бровко в беседе с радио Sputnik.

«Сторону, которая стерильная, прикладываем к лицу, а внешняя сторона должна смотреть наружу. Обычно это достаточно понятно, исходя из общего вида маски», — сказал эксперт.

Бровко призвал постоянно менять индивидуальные средства защиты, а после использования выбрасывать. Он уточнил, что многоразовую маску следует регулярно стирать перед повторным использованием.

Специалист посоветовал носить маску в отдельном кармане или же иметь для нее специальный небольшой пакет. «Если вы носите маску на руке, на нее попадает пыль, грязь с улицы <…> Класть в сумку, где валяются ключи, телефон, тоже не нужно, лучше иметь отдельное место в сумке, где больше ничего не лежит, и куда вы не полезете грязными руками», — пояснил он.

Ранее Роспотребнадзор назвал некачественные медицинские маски бесполезными в пандемию коронавируса. Так, если у изделия нет сертификата об использовании в медицинских целях, в качестве защиты его использовать бесполезно.

Источник: лента.ру

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