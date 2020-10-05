Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Настя Задорожная вышла замуж

Настя Задорожная вышла замуж

35-летняя Настя Задорожная, ставшая известной широкой публике в середине 2000-х годов после съемок в популярном сериале "Клуб", вышла замуж. Звезда опубликовала в инстаграме фото с избранником Владимиром. Судя по всему, пара решила не устраивать пышное торжество, вместо белого платья Задорожная надела строгий белый костюм и футболку.


Хороша Парочка: Баран да Ярочка,

 — подписала публикацию артистка.

В честь важного события она набила татуировку своей подписи, которую оставила в свидетельстве о браке, на безымянном пальце, а ее супруг — на запястье. 35-летний муж Задорожной ведет непубличный образ жизни, известно лишь, что он предприниматель. На предстоящую свадьбу Настя намекнула в конце прошлого года, тогда она продемонстрировав фанатам помолвочное кольцо на том самом пальце.


Ранее Задорожная состояла в отношениях с фигуристом Сергеем Славновым. Пара познакомилась на проекте "Звездный лед" в 2008 году. Их роман продлился семь лет. Также Настя встречалась с бизнесменом Георгием Петришиным.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Переговоры по ядерному оружию между США и Россией пройдут сегодня
Переговоры по ядерному оружию между США и Россией пройдут сегодня
В соцсетях ужаснулись дебютом Загитовой на ТВ, а Роднина назвала её "муму"
В соцсетях ужаснулись дебютом Загитовой на ТВ, а Роднина назвала её
7 признаков, что ваш мужчина — ваша родственная душа
7 признаков, что ваш мужчина — ваша родственная душа
Настя Задорожная вышла замуж
Настя Задорожная вышла замуж
Эсминец НАТО зашел в Черное море
Эсминец НАТО зашел в Черное море
Эксперт объяснил, кому нужна банковская страховка от мошенников
Эксперт объяснил, кому нужна банковская страховка от мошенников
Что на самом деле означает имя «V» из BTS
Что на самом деле означает имя «V» из BTS
Банковская страховка: в чем подвох?
Банковская страховка: в чем подвох?
Пушков оценил обострение конфликта в Карабахе словами про Одессу
Пушков оценил обострение конфликта в Карабахе словами про Одессу
Лунный день сегодня 5 октября 2020 года
Лунный день сегодня 5 октября 2020 года
Президент Азербайджана верит в военное решение конфликта в Карабахе
Президент Азербайджана верит в военное решение конфликта в Карабахе
Ярмарку искусства BRAFA перенесли на январь 2022 года из-за пандемии
Ярмарку искусства BRAFA перенесли на январь 2022 года из-за пандемии

Топ на сегодня

Россия превратится в полиэтиленоколонку
Россия превратится в полиэтиленоколонку
"Его ошибка, из-за которой он плачет": продюсер раскрыла, почему не уволили признавшегося в рукоприкладстве Башарова
"Его ошибка, из-за которой он плачет": продюсер раскрыла, почему не
Польша и Литва отказались отзывать дипломатов по требованию Белоруссии
Польша и Литва отказались отзывать дипломатов по требованию Белоруссии
Выборы в парламент стартовали в Киргизии
Выборы в парламент стартовали в Киргизии
Энергетика оптимизма: почему быть позитивным человеком полезно и как этому научиться
Энергетика оптимизма: почему быть позитивным человеком полезно и как

Еще по теме

Настя Задорожная задолжала больше 300 тысяч ЖКХ
Новый клип Насти Задорожной — Я чувствую (телом)
Анастасия Задорожная в бикини отмечает день рождения (фото)
"Ждем скоро свадьбу": фанаты Насти Ивлеевой обсуждают кольцо на ее безымянном пальце