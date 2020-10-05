Настя Задорожная вышла замуж

Вадим Карасев

35-летняя Настя Задорожная, ставшая известной широкой публике в середине 2000-х годов после съемок в популярном сериале "Клуб", вышла замуж. Звезда опубликовала в инстаграме фото с избранником Владимиром. Судя по всему, пара решила не устраивать пышное торжество, вместо белого платья Задорожная надела строгий белый костюм и футболку.





Хороша Парочка: Баран да Ярочка,

— подписала публикацию артистка.

В честь важного события она набила татуировку своей подписи, которую оставила в свидетельстве о браке, на безымянном пальце, а ее супруг — на запястье. 35-летний муж Задорожной ведет непубличный образ жизни, известно лишь, что он предприниматель. На предстоящую свадьбу Настя намекнула в конце прошлого года, тогда она продемонстрировав фанатам помолвочное кольцо на том самом пальце.





Ранее Задорожная состояла в отношениях с фигуристом Сергеем Славновым. Пара познакомилась на проекте "Звездный лед" в 2008 году. Их роман продлился семь лет. Также Настя встречалась с бизнесменом Георгием Петришиным.



